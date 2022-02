»Det viser jo bare, det her var valgkamps-bluff fra regeringen, og at partierne har gennemskuet det.«

Sådan lyder det nu fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, efter B.T. torsdag har kunnet fortælle, at et af Mette Frederiksens helt store slagnumre i valgkampen tilbage i 2019, den såkaldte velfærdslov, er på vej i graven.

Venstre holder i stedet fast i det såkaldte velfærdsløfte, som partiets tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, præsenterede i valgkampen i 2019. Venstre vil, ifølge Sophie Løhde, ligesom regeringen sikre, at pengene til offentlig velfærd følger med, når der i fremtiden bliver flere ældre i Danmark.

Partiet er dog arrige modstandere af socialdemokraternes forslag om en egentlig 'velfærdslov'.

Sophie Løhde, hvad er egentlig problemet med regeringens forslag?

»At man vil gerne vil bruge penge, men at man ikke kan eller ikke vil sige, hvor de skal komme fra. I Venstre vil vi investere i vores velfærd, men vi vil sikre, at pengene er tjent før de bruges, så vi ikke sender store regninger videre til fremtidige generationer,« siger Sophie Løhde og fortsætter:

»Regeringen udskriver med deres forslag en milliardregning for tid og evighed, men uden, at der følger nogen penge med. Det viser jo bare, det her var valgkamps-bluff fra regeringen, og at partierne har gennemskuet det. Socialdemokratiet løber fra deres egne løfter, og de er store på ord, men fattige på handling.«

Venstres Sophie Løhde i vandrehallen før Folketingets åbning i salen tirsdag den 5 oktober 2021.

Omvendt siger Socialdemokatiet, at det i velfærdsloven er lagt ind, at den ikke må gå på kompromis med den økonomiske ansvarlighed. Men at de er klar til stille en garanti til vælgerne – i modsætning til jer i Venstre?

»Det er et stort blufnummer, for hovedproblemet er jo, at pengene ikke følger med. Men fortæller ikke, hvor pengene skal komme fra, og man skriver ovenikøbet i sit eget lovforslag, at man faktisk ikke behøver at lade pengene følge med, så er der jo ikke nogen garanti for noget som helst.«

»Derfor vil jeg vil appellere til Socialdemokatiet om at være ansvarlige nu og erkende, at pengene skal tjenes før de kan bruges – selvom Mette Frederiksen lader som om, der ikke kommer en regning.«

Astrid Krag siger, at hvis de borgerlige faktisk var klar til at holde jeres løfter til vælgerne, så ville I vel ikke have et problem med at skrive under på en lov, der sikrer at pengene følger med?

»Det er fordi, vi vil finde pengene før vi bruger dem. Vi vil ikke sidde og skrive under på ufinansierede løfter fra Socialdemokratiet. Det her er et blufnummer designet til valgkampen og ikke noget som helst andet. Regeringen underskriver med deres forslag en milliardstor regning uden at der følger nogen penge med. De kan hverken de gamle, de syge eller børnene bruge til noget som helst.«

Men det er vel også en form for handling at lave en bindende lov?

»Men der er vel heller ikke så mange, der lover deres familie store julegaver uden at vide, hvor pengene til dem skal komme fra. Det er det, Socialdemokraterne prøver her. Det er det, som et flertal af Folketingets partier har gennemskuet og nu ikke vil være med til.«