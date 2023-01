Lyt til artiklen

Mikkel Bjørn Sørensen – der lige har forladt Nye Borgerlige – skriver på Facebook, at han blev truet med eksklusion, hvis han ikke meget hurtigt og offentligt bakkede Lars Boje Mathiesen op som formandskandidat for Nye Borgerlige.

Nye Borgerliges sekretariatschef Lars Eldrup var ifølge Mikkel Bjørn den, som kom med truslen på et møde sidste uge i Nye Borgerlige.

»Det endte med, at sekretariatschefen – med efterfølgende opbakning fra Lars Boje – meddelte mig, at hvis jeg ikke inden for to timer vendte tilbage med en besked om utvetydig opbakning til Lars Boje Mathiesen som formand – så var det en mulighed, at jeg blev ekskluderet fra både gruppen og partiet,« skriver Mikke Bjørn og fortsætter:

»Jeg var naturligvis i chok. Partiet skal have et demokratisk valg om ny formand – og her fik jeg påbud om opbakning til en kandidat, der endnu ikke havde meldt sig. Endvidere med trussel om, at hvis jeg skulle få den idé selv at stille op, ville det være udtryk for illoyalitet og ligeledes medføre eksklusion,« skriver han.

Mikkel Bjørns udtalelser står i skærende kontrast til et interview som Lars Boje Mathiesen lavede med B.T. efter han havde offentliggjort sit kandidatur.

»Jeg kommer ikke til at diktere, hvad folk skal mene. Så har man jo ikke noget demokrati i sit parti,« sagde Boje.

Bag kulisserne har der dog været andre boller på suppen, forklarer Mikkel Bjørn, som dog skriver, at han senere fik en undskyldning fra sekretariatschef Lars Eldrup.

»Det skal rimeligvis siges, at jeg dagen efter fik en undskyldning af sekretariatschefen på Pernilles (Vermund, red.) anledning, da hun blev bekendt med situationen – men at det jo kun bestyrker mig i mine bekymringer vedrørende den generelle tilgang til samarbejde,« skriver han og fortsætter:

»Nogle mennesker er uovertrufne banespillere – men ville falde håbløst igennem som trænere på landsholdet. Min grundlæggende konklusion er, at jeg ganske enkelt ikke kan se mig selv i partiet under Lars Bojes ledelse – hans øvrige evner og kompetencer til trods,« skriver han.

Peter Seier Christensen, der er afgående næstformand i Nye Borgerlige, siger til Ritzau, at Mikkel Bjørn ikke blev truet her og nu med eksklusion. Det kunne dog komme på tale senere.

»Det vi talte om var, at hvis Lars Boje blev valgt som formand, og han så på et senere tidspunkt ikke kunne bakke op om formandskabet, så kunne det selvfølgelig være en mulighed,« siger Peter Seier Christensen efter et gruppemøde.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen.