Lars Boje Mathiesen styrer mod formandskabet i Nye Borgerlige og forklarer, at hvis han bliver valgt som formand, så forventer han ro på de indre linjer, og tidligere fnidder skal lægges på hylden.

Indtil videre mangler han opbakning i partiets folketingsgruppe fra Mikkel Bjørn, der blev valgt ind ved valget sidste år. Der har været en del snak om et decideret kampvalg mellem de to.

Lars Boje, Mikkel Bjørn siger fortsat, at han ikke for nuværende kan bakke dig op, og han har også været på tale som formandsemne. Er der en fløjkrig på vej i Nye Borgerlige?

»Nej, sådan ser jeg det ikke. Man skal huske på, at Mikkel jo er et ungt menneske. Han er 27 år gammel. Han er lige blevet valgt ind i Folketinget. Det her er ret overvældende for ham, og så oplever han så, at formanden skal skiftes ud,« siger Lars Boje Mathiesen og fortsætter:

»Jeg har fuld forståelse for, at han lige skal tænke sig om og finde ud af, hvad der sker rundt omkring ham.«

Hvad hvis han ender med ikke at bakke dig op?

Lars Boje Mathiesen og Mikkel Bjørn, efter at Nye Borgerlige har afholdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde for at drøfte valget af en ny formand på Christiansborg tirsdag 17. januar 2023. Mikkel Bjørn kunne ikke støtte Lars Boje Mathiesen.

»Jamen, så er det hans beslutning. Jeg kommer ikke til at diktere, hvad folk skal mene. Så har man jo ikke noget demokrati i sit parti.«

De fleste vil nok mene, at Nye Borgerlige har behov for ro efter en periode med en del uro, blandt andet episoden med Mette Thiessen, som forlod partiet. Hvordan vil du skabe ro uden Mikkel Bjørns opbakning?

»At bakke op er jo mange forskellige ting. Man skal lige huske, at den episode med Mette Thiessen slet ikke handlede om politik. Det handlede om, at hun havde en tosset kæreste, der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt,« siger han og fortsætter:

»Men jeg forventer, at der kommer ro. Både i organisationen og i baglandet. Dem, der vil med på bussen og kæmpe for Danmark, de skal være med, og dem, som ikke vil, de må finde nogle andre græsgange,« siger han.

Så hvis der sker det, at Mikkel Bjørn stiller op som formand, og du vinder, så vil du sige til ham, at nu skal der være ro, og nu bakker du op om mig, og så må han – som du selv sagde før – finde andre græsgange?

»Jamen, jeg har da en forventning om, at alle respekterer medlemmerne i vores parti, og hvis medlemmerne peger på en formand, så har vi vel alle sammen en forpligtigelse til at bakke op om det. Jeg ser det som noget virkelig udramatisk,« siger han.