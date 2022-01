Den kendte sanger Hilda Heick reagerer nu på statsminister Mette Frederiksens nytårstale.

Hun er nemlig ret bekymret.

HIlda er selv 75 år, og sammen med sin jævnaldrende mand, Keld Heick, har hun forlængst nået alderen til at gå på pension.

Og netop ældres forhold var et centralt punkt i statsministerens tale.

Hilda Heick fotograferet i sit hjem i Vedbæk. Foto: Mathias Svold

Mette Frederiksen sagde, at man nærmest skrotter den eksisterende ældrepleje, og skaber noget helt nyt ud fra den tanke, at den nuværende ældrepleje er for bureaukratisk.

»Vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter helt forfra,« sagde statsministeren i nytårstalen.

Fra flere politikere er der bekymring for, at det her betyder, at det frie plejehjemsvalg forsvinder, og det bekymrer Hilda Heick.

»Jeg synes, at det er en stor fejl, hvis man ikke må få lov at flytte sine forældre til plejehjem tættere på, hvor man selv bor,« siger Hilda Heick og tilføjer:

Her ses Keld og Hilda Heick under pressemøde i DR Byen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Har man børn, der eksempelvis bor i Jylland og moren bor på Sjælland, er det ikke sjovt, at man bor så langt væk. På den måde ser sin mor ikke ret tit sine børn.«

Hun har selv oplevet, hvordan det er at have sine forældre boende langt fra, hvor man selv har hus.

»Jeg havde selv mine forældre boende 100 kilometer fra, hvor jeg bor, og jeg kørte rigtig meget frem og tilbage for at se dem. Og har man ikke lige en bil, som Keld og jeg, er det ikke nemt at besøge sine forældre særlig tit, når der er den afstand,« siger hun.

Har dig og Keld gjort jer nogen tanker om, hvor I skal på plejehjem?

»Nu er vi så heldige, at vi bor i samme kommune som vores datter (Anette Heick red.), så det problem får vi nok ikke selv. Men jeg kan godt forstå problemet,« siger Hilda Heick.

I sin tale sagde Mette Frederiksen også, at »borgere med et integrationsbehov« skal arbejde 37 timer om ugen for at få kontanthjælp.

Helt konkret nævnte statsministeren, at de kan arbejde på plejehjem med at »smøre madder, vaske tøj og gøre ekstra rent«.

Den melding får til gengæld fuld støtte fra Hilda Heick.

»Keld og jeg kommer ret meget på plejehjem og synger for de ældre, og der ser jeg mange med anden etnisk oprindelse, som er på plejehjemmet,« siger hun og tilføjer:

»De har altid været søde og rare ved de ældre. De har en tålmodighed, som vi ikke har opdraget vores børn til at have. Ja, de er opvokset til, at man skal tage sig mere af de ældre, og derfor har de mere tålmodighed.«

Hun kalder faktisk den udmelding fra Mette Frederiksen for en god idé.

»Hvis kvinder bare jagtes ud til kødgryderne, så kommer de jo aldrig til at lære ordentlig dansk, så jeg synes, det er er fint, hvis de kommer ud at arbejde for at få kontanthjælp,« siger hun og tager selv ansvar for, at der mangler arbejdskraft til job som eksempelvis rengøring på plejehjem.

»Vi har jo forkælet vores egne børn til, at de alle sammen vil være noget højt på lønningslisten,« siger hun.

Så Anette Heick, har ikke lært at gøre rent?

»Jo, jo det har hun. Men jeg tror, at hun vil betakke sig for at gå ud og gøre rent for andre. Og det er ikke bare Anette. Alle de unge vil jo ikke de der ting,« svarer Hilda Heick med et glimt i øjet.