Når danskerne i en fjern fremtid skal forsøge at huske tilbage på året 2022, så er det ikke Mette Frederiksens nytårstale, som de kommer i tanke om som det allerførste.

Det mener B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Det var ikke stor poesi, som får blodet til at pumpe. Talen var ret fattig på passion,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»I nogle tilfælde kan man jo godt levere stor slagkraft i en nytårstale. Men jeg forstår dog godt, at man ikke har ønsket det i dette tilfælde,« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder nytårstale på Marienborg i Kongens Lyngby.

Hvorfor har man ikke ønsket det?

»Det helt store nummer, som man kunne gære noget ud af, det ville jo nok være coronaen. Den hænger bare os alle sammen ud af halsen,« siger Søs Marie Serup.

»På den måde, så må man sige, at talen overfor den brede befolkning var designet til at blive afholdt og så til at komme videre. Den er designet til at gå i glemmebogen,« siger Søs Marie Serup.

Men for de politiske nørder, så var der alligevel meget interessant at komme efter, forklarer Søs Marie Serup.

»Det var mere en slags åbningstale. Jeg synes, at der var flere politiske initiativer og konkret politik i den,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup tænker især på, at Mette Frederiksen decideret vil nulstille den danske ældrepleje. Mette Frederiksen sagde her:

»Vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter helt forfra,« sagde statsministeren.

Det betyder reelt, at man nærmest skrotter hele den eksisterende ældrepleje og skaber noget helt nyt ud fra den tanke, at den nuværende ældrepleje er for bureaukratisk og for ringe.

»Det er en kæmpestor udmelding. Man nulstiller simpelthen alt på ældreområdet. Både lovgivning og ældres rettigheder,« siger hun.

Det skal blandt andet ske ved at sætte kommunerne fri. Både til at skabe den ældrepleje, som kommunerne ønsker, men også den folkeskole og de institutioner, som de ønsker. Det er allerede sket i syv eksisterende kommuner og ordningen udvides til at omfatte alle landets kommuner.

»Man kan også sige, at talen havde klare blå elementer. Både på ældreområdet, hvor statsministeren talte mere i frihed fremfor rettigheder. Men også på udlændingeområdet og for arbejdsudbuddet. hvor man ønsker at tilføre udenlandsk arbejdskraft til Danmark,« siger Søs Marie Serup.

Regeringen mangler stadig at fremlægge sit store sundhedsudspil, som – blandt andet grundet coronaen – er blevet udskudt. Her sagde Mette Frederiksen direkte, at det ikke lå lige for. Pandemien umuliggør store reformer på området, forklarede hun.

»Det havde larmet en del, hvis statsministeren slet ikke havde nævnt sundhedsområdet. Så er det bedre lige at italesætte det. Sundhedsområdet er ikke en vindersag. Der er mange problemer. Både med corona, utilfredse sygeplejersker, mangel på arbejdskraft, ventelister og så videre,« siger Søs marie Serup og fortsætter:

»Det er svært at diskutere sundhedspolitik i det system netop nu, da der er en meget betændt stemning,« siger hun.