Embedsværket under Mogens Jensen vidste, at det var ulovligt at kræve alle mink - raske som syge - aflivet, før Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november netop gav ordre til dette.

I en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet står der direkte, at Fødevarestyrelsen informerede Justitsministeriet, kort før Mette Frederiksen gav den ulovlige ordre.

»Lidt senere på eftermiddagen – kort før pressemødet kl. 16.00 – sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Justitsministeriet, hvoraf det fremgår, at Fødevarestyrelsen ønsker en kontakt til Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kanudbredes til hele landet. Justitsministeriet besvarer umiddelbart herefter mailen og angiver en kontaktperson,« står der.

Mogens Jensen fortalte onsdag til TV 2 News, at han først »lørdag eftermiddag« vidste, at ordren var ulovlig. Altså flere dage efter, at hans embedsmænd vidste det.

Spørgsmål fra pressen efter spørgetime i salen med statsministeren Mette Frederiksen, tirsdag den 17. november 2020.Forespørgsel om mink-sagen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Spørgsmål fra pressen efter spørgetime i salen med statsministeren Mette Frederiksen, tirsdag den 17. november 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Spørgsmål fra pressen efter spørgetime i salen med statsministeren Mette Frederiksen, tirsdag den 17. november 2020.Forespørgsel om mink-sagen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Spørgsmål fra pressen efter spørgetime i salen med statsministeren Mette Frederiksen, tirsdag den 17. november 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Indtil nu har Mette Frederiksen fastholdt, at hun først fik besked om, at det ikke var lovligt at kræve raske mink aflivet, i weekenden.

Hvis det er sandt, har Mogens Jensens ministerium og muligvis også Justitsministeriet holdt et brud på grundloven hemmeligt for statsministeren i mindst tre dage.

Samtidig ventede S-regeringen næsten en uge - 10. november - med at trække den ulovlige ordre tilbage, selv om embedsværket i to ministerier allerede var blevet informeret om ulovligheden, inden Mette Frederiksen beordrede minkene aflivet.

Mogens Jensen udtaler i redegørelsen, at han blev informeret for sent af sit embedsværk.

ARKIV - Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) under samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aflivning af alle mink i Danmark før lovhjemmel var sikret, i Landstingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 17. november 2020.Onsdag ventes en redegørelse om ulovlig ordre i minksag, og det ser småt ud med opbakning til fødevareministeren ifølge støttepartier og politisk kommentator. Det skriver Ritzau, tirsdag den 17. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIV - Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) under samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aflivning af alle mink i Danmark før lovhjemmel var sikret, i Landstingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 17. november 2020.Onsdag ventes en redegørelse om ulovlig ordre i minksag, og det ser småt ud med opbakning til fødevareministeren ifølge støttepartier og politisk kommentator. Det skriver Ritzau, tirsdag den 17. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg finder det ligeledes kritisabelt, at jeg ikke bliver gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel straks, da dette afklares. Min departementschef har beklaget forløbet over for mig.«

Dermed er det ikke sikkert, at det kun er Mogens Jensen, der får en fyreseddel.

SF-formand Pia Olsen Dyhr peger på, at Miljø- og Fødevareministeriets departementchef, Henrik Studsgaard, også skal pakke sine ting.

»Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard. Men det er ikke mig, der er minister, siger hun med henvisning til, at Folketingets partier ikke har indflydelse på, hvem der er ansat som departementschefer.