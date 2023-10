Bølgerne går højt mellem Troels Lund Poulsen (V) og den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, efter sidstnævnte i flere dage har kaldt Lund Poulsen for uhæderlig grundet hans rolle i hendes 12 år gamle skattesag.

Men hvem af de to står stærkest i kampen? Og hvad betyder sagen for Troels Lund Poulsens image og mulighed for at blive Venstre-formand? B.T. har spurgt to eksperter.

Branding og kommunikationsekspert William Atak er ikke i tvivl om, at Helle Thorning står stærkest i sagen, og at det kan ende meget skidt for Troels Lund Poulsen.

Han mener, at Thorning har taget Lund Poulsen på sengen, da han har helt virket uforberedt på, at det gamle spøgelse kunne dukke op igen.

Helle Thorning har valgt at angribe Troels Lund Poulsen på det helt rigtige tidspunkt, mener eksperter. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Helle Thorning har valgt at angribe Troels Lund Poulsen på det helt rigtige tidspunkt, mener eksperter. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det virker jo som om Helle Thorning har ventet på denne mulighed i længere tid. Endelig har hun mulighed for payback, og det gør hun med stil, fordi hun har den profil, hun har,« siger han.

Han tilføjer, at hun især har den fordel, at hun har en stor folkelig opbakning på de sociale medier, hvor hun har 134.000 følgere alene på sin primære platform, Instagram.

»Lige pludselig er hun i den position, hvor hun har mulighed for at komme tilbage på den hetz, som har været fra Troels Lund Poulsens side og kan give genmæle for det,« siger han.

Ifølge William Atak skal man ikke undervurdere den magt, som Thorning har på de sociale medier. I flere opslag har hun skrevet om skattesagen, og om, hvordan Troels Lund Poulsen var indblandet og blandt andet var den, der spredte falske rygter om, at hendes mand er homoseksuel.

Thorning vil jagte Troels Lund til sin død: 'De rygter skader os stadig'



Hun mener, at Troels Lund Poulsen skal give hende en undskyldning, og de opslag har ifølge William Atak fået imponerende mange interaktioner.

Modsat er William Atak overrasket over, hvor overrumplet Troels Lund Poulsen virker over sagen. Og det kan ende med at koste ham dyrt, mener Atak.

»Troels Lund er den største taber i det her, da man føler, han bliver taget med bukserne nede, da Helle Thorning har gjort det så godt og så smart, fordi hun har en følgerskare, en udadvendt personlighed og 134.000 følgere. Det har Troels Lund Poulsen ikke.«

På sin officielle Instagram-profil, hvor han kalder sig 'Traktor-Troels' har han knap 2.500 følgere, mens han på Facebook har lidt over 9.000.

Troels Lund Poulsen (V) har indtil videre ikke ønsket at kommentere den undskyldning, som Thorning efterlyser. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Troels Lund Poulsen (V) har indtil videre ikke ønsket at kommentere den undskyldning, som Thorning efterlyser. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

William Atak undrer sig over, at Lund Poulsen ikke har været forberedt på kritikken, når nu han meldte sig som kandidat til at blive Venstre-formand.

Hans bud er, at denne sag vil give Troels Lund Poulsen så mange ridser i lakken, at det kan koste muligheden for at blive partiformand.

»Det kommer til at skabe nogle spændinger, som gør, at partiet kan komme til at fjerne den interne støtte til ham og foretrække en anden kandidat, som er mindre farlig og mindre kontroversiel.«

Atak er ikke i tvivl om, at Helle Thorning ind til videre har trukket det længste strå, og at sagen kan falde endnu mere ud til hendes fordel, hvis den bliver draget ind i en ligestillings-kontekst.

Helle Thorning med sin mand, Stephen Kinnock. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Helle Thorning med sin mand, Stephen Kinnock. Foto: Bax Lindhardt

»Hvis denne her historie kan vendes til, at det ikke alene har været en politisk hetz mod Helle, fordi hun var en politisk modstander, men også en hetz mod hendes mand eller en kønsrolledebat, så bliver Troels Lund Poulsen en endnu større taber,« siger han.

Kommunikationsrådgiver og debattør Anne Kirstine Cramon er enig med Atak i, at sagen allerede er yderst uheldig for Troels Lund Poulsen, og at Helle Thorning har ramt det helt rigtige tidspunkt.

»Lige siden Troels Lund Poulsen lancerede sit kandidatur, så er han jo blevet båret frem på hænder og fødder. Og det er jo klart, at denne her sag falder dårligt tilbage på ham,« siger hun og tilføjer:

Joachim B. om Thornings angreb på Troels Lund: 'Det helt rigtige tidspunkt'



»Der er jo ikke nogen tvivl om, at Thorning er blevet udsat for en svinestreg. Det foregik i en valgkamp og handlede om hendes personlige skatteforhold, hvor der ikke var noget at komme efter. Men det blev ikke opdaget, for historien var ligesom kørt,« siger hun.

Hun mener også, at sagen kan kan blive meget værre for Troels Lund Poulsen, hvis kønsdebatten bliver trukket med ind i sagen.

Hun tror dog ikke, at sagen vil påvirke Lund Poulsen muligheder for at blive formand for Venstre.

Troels Lund har tidligere fået en næse i forbindelse med hans indblanden i Thornings skattesag. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix Vis mere Troels Lund har tidligere fået en næse i forbindelse med hans indblanden i Thornings skattesag. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix

»Han bliver formentlig formand alligevel. Men det er da klart et skår i hans troværdighed,« siger hun og tilføjer, at han dog får nogle ridser i lakken især i forhold til de yngre vælgere.

Troels Lund Poulsen har indtil videre ikke ønsket at kommentere på Thornings ønske om en undskyldning, da 'sagen er afsluttet for hans vedkommende.'

Ifølge Anne Kirstine Cramon burde han dog give Thorning en undskyldning, så han kan få sagen ud af verden:

»Det ser ikke kønt ud, det han gør nu – ved at sige, at denne sag er afdiskuteret. Og med en undskyldning kan han jo også lukke den.«

William Atak peger på, at det ikke nødvendigvis er så ligetil med en undskyldning, da det handler om at ramme det helt rigtige øjeblik i sådan en sag.

»Går der for lang tid med at sige undskyld, så er man færdig – men går man for hurtigt ud, eller siger man noget forkert, så er man også færdig,« siger han og tilføjer:

»Troels Lund står i en super svær situation, for hvis det var let, så havde han bare gjort det. Og lige nu er han bagud med 10 – 0.«