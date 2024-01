Den tidligere S-regering lovede i maj 2022, at den ville fremsætte et lovforslag, så ministre og embedsmænd ikke slap for straf, hvis kommissionsundersøgelser trak ud, og sagerne blev forældede.

Men lovforslaget blev aldrig til noget. Heller ikke selvom daværende justitsminister Nick Hækkerup lovede, at der ville ligge et lovforslag klar i efteråret 2022.

Knap halvandet år efter har SVM-regeringen så netop forlænget FE-undersøgelseskommissionens deadline til 1. april 2026.

Forlængelsen vil betyde, at eventuelt ansvarlige ministre og embedsfolk ikke kan straffes for flere centrale punkter, da sagerne vil være forældede, når kommissionen er færdig.

Det gælder særligt, såfremt der har været »usaglige hensyn« ved hjemsendelsen af ledende FE-medarbejdere i sommeren 2020.

Det glemte lovforslag kritiseres nu skarpt fra begge sider af Folketingssalen. De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, mistænker regeringen for at droppet lovforslaget bevidst.

»Man glemmer ikke sådan noget i Justitsministeriet. Regeringen ved godt, at den har lovet sådan et lovforslag,« siger Mai Mercado, der fortsætter:

»Hele denne undersøgelse (FE-undersøgelsen, red.) er designet til at foregå i mørke og bag lukkede døre. Der er tale om en magtfuldkommen regering.«

Fredag meldte en samlet opposition ud, at den arbejder på et beslutningsforslag, som netop skal sikre, at man ikke ved nuværende og kommende kommissioner løber ind i forældelsesproblemet.

Grundlæggende handler det om, at lovgivningen skal indrettes, så sager ikke kan forældes, så længe en nedsat undersøgelseskommission arbejder med at klarlægge det konkrete forløb i en sag.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger til Ritzaus Bureau, at det er en utilsigtet konsekvens af kommissionens forlængelse, at ansvarlige ministre og embedsfolk ikke vil kunne straffes.

»Det er klart, at det kommer vi til at løse,« siger han.

Men det vil Mai Mercado se, før hun tror det.

»Hummelgaard forsøger at glatte ud og sige, at regeringen ikke har nogen interesse i, at sagen trækker ud. Men man må bare konstatere, at hele delen med hjemsendelsen af Lars Findsen og de andre ledende FE-medarbejdere når at blive forældet, inden kommissionen er færdig,« siger hun og fortsætter:

»Lur mig, om ikke regeringen finder på noget mere at undersøge, forlænger kommissoriet igen, og så bortfalder hele delen med Claus Hjort Frederiksen. Vi har ikke mulighed for at tjekke det, da undersøgelsen ligger under Justitsministeriet og ikke Folketinget.«

SF er sammen med resten af oppositionen med til at fremsætte beslutningsforslaget.

»Hvis den tidligere regering havde leveret det lovforslag, som den lovede, så havde vi ikke stået her. Det er en ærgerlig debat,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen, som dog ikke mistænker regeringen for skjulte hensigter eller bevidst at sylte lovforslaget.

Men Karina Lorentzen, det var jo SF, som indgik en aftale med regeringen om at udvide FE-undersøgelseskommissionens mandat. Er I ikke medansvarlige for forlængelsen, som nu måske betyder, at ministre slipper for straf?

»Jeg har ikke været opmærksom på præcis, hvor meget den deadline blev forlænget, og vi talte ikke om forældelse,« siger Karina Lorentzen.

I Liberal Alliance er man også kritisk over for det glemte lovforslag.

»Socialdemokratiet har jo fordel af, at der ikke sker noget, og den nuværende regering har heller ikke gjort noget for at følge op. Der må åbenbart lægges et pres på regeringen, for at der skal ske noget,« siger Steffen Larsen, der er partiets retsordfører.

»Det er helt uholdbart, at sager kan syltes så længe, at de ansvarlige slipper for straf,« siger han om oppositionens beslutningsforslag.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard, men Justitsministeriet oplyser, at ministeren ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Peter Hummelgaard lover over for Ritzaus Bureau at finde en løsning på, at FE-kommissionens deadline ligger i 2026, hvor forældelsesfristen for ministeransvarlighedsloven er overskredet.

