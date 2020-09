Egon Fræhr (V) er borgmester i Vejen Kommune og kan snildt kalde sig en vaskeægte bykonge med 20 års erfaring som lokalpolitiker i området.

Men nu er det snart slut.

Han genopstiller nemlig ikke forud for det kommende valg, og derfor er der nu lagt op til et decideret kampvalg.

Det skriver TV Syd.

I første omgang valgte viceborgmester Morten Thorøe (V) nemlig at melde sig ind i kampen om borgmesterposten, og nu har han fået en modstander.

Malene Kaisen Nielsen (V), der er næstformand for Vejen Kommunes udvalg for sundhed, kultur og fritid, kunne nemlig også godt tænke sig at få skrevet borgmester på cv'et.

»Jeg har næsten 20 års erfaring i byrådet og har siddet i næsten alle udvalg, og jeg har været rundt overalt i kommunen. Så jeg vil gerne byde ind med min brede viden. Og så synes jeg, det er dejligt, at vi får et kampvalg, så Venstres medlemmer får nogle at vælge imellem, når vi skal finde en efterfølger for en mangeårig borgmester,« siger Malene Kaisen Nielsen til TV Syd.

Venstre skal stemme om den nye borgmester 16. november, så der kan stadig nå at komme andre kandidater.