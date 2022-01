Morten! Ingen over og ingen ved siden af.

Der er ingen slinger i valsen, når Carsten Sørensen skal give sit bud på, hvem der skal lede partiet fremover.

»Jeg har bakket Morten Messerschmidt op hele tiden,« lyder det fra Carsten Sørensen, der tidligere har siddet i Odense Byråd, men ikke blev genvalgt ved kommunalvalget. Han beholdt dog sin post som medlem af regionsrådet i Region Syddanmark.

Den 23. januar skal medlemmerne af Dansk Folkeparti på et ekstraordinært landsmøde i Herning beslutte, hvem der skal være formand for partiet.

Fire kandidater har meldt deres kandidatur under de blå DF-faner, hvor Morten Messerschmidt og Martin Henriksen er de to mest profilerede. Erik Høgh-Sørensen og Merete Dea Larsen stiller også op til formandsvalget.

»Jeg kender både Morten (Messerschmidt, red.) og Martin (Henriksen, red.). Morten er den rigtige for Dansk Folkeparti. Han er lyttende, og han er med ude lokalt. Og så repræsenterer han den retning, jeg gerne vil i.«

For den odenseanske DF'er er det vigtigt at komme tilbage til det 'gamle' Dansk Folkeparti.

»Vi skal tilbage til det Dansk Folkeparti, vi havde før.«

Hvad mener du med det?

»Vi mangler for det første en hel masse mandater. Vi skal gerne have større opbakning. Og så skal vi tilbage til, at vi tager tingene internt.«

»Jeg bryder mig ikke om, at vi har de her skænderier i medierne,« uddyber Carsten Sørensen.

Dansk Folkepartis stifter – og første formand – Pia Kjærsgaard, var i weekenden offentligt ude og melde sin fulde opbakning til Morten Messerschmidt og byde sig til i toppen af partiets ledelse igen.

»Jeg vil gerne være den, der skal holde styr på tingene, for det tror jeg, folk savner. Den topstyring, vi tidligere har brystet os af, skal tilbage, så vi forhindrer, at tingene eksploderer,« sagde Pia Kjærsgaard forleden til Berlingske.

Carsten Sørensen tror fuldt og fast på, at når vi kender navnet på partiets nye formand, så er alle interne kampe i partiet ovre.

»Man er i gang med at føre en valgkampe, men jeg håber, at vi når vi kommer til den 24. januar, så var det det.«

Folketingsmedlem Lise Bech siger i dag (mandag, red.) i B.T., at formandskandidaterne fører så uforsonlig en valgkamp, at de risikerer at splitte hele partiet ad. Hvad tænker du om det?

»Det har jeg ikke så meget at sige til. Det ved jeg ikke.«

»Jeg kunne aldrig finde på at forlade Dansk Folkeparti uanset, hvem der er – eller bliver – formand. Men jeg foretrækker 100 procent, at det bliver Morten, der bliver formand.«

Hvis Morten Messerschmidt den 23. januar kan kalde sig formand for Dansk Folkeparti, så bliver han en formand, der afventer en retssag.

I august 2021 fik Morten Messerschmidt en dom på seks måneders betinget fængsel for svig og dokumentfalsk. Men sagen skal gå om, da der blev rejst tvivl om dommerens 'fuldstændige upartiskhed'.

Men det er ikke noget, der rokker ved Carsten Sørensens opbakning til Morten Messerschmidt.

»En kommende retssag har ingen indflydelse på mit valg. Det rejser ikke nogen tvivl hos mig i spørgsmålet om, hvem jeg bakker op som formand.«

»Han er ikke dømt for noget, det skal vi huske,« siger Carsten Sørensen.

Den 23. januar kender vi svaret på, hvem der skal være formand for Dansk Folkeparti.

»Det har været syv magre år, nu håber vi på syv fede år,« lyder ønsket fra Carsten Sørensen.