Formandskandidaterne i Dansk Folkeparti fører en så uforsonlig valgkamp, at det risikerer at splitte partiet ad.

Så kategorisk lyder det fra folketingsmedlem Lise Bech, der bestemt ikke er tilfreds med den måde, kampen om formandsposten udvikler sig.

»Jeg er skuffet over dem, og jeg mener ikke, at den måde, de bærer brænde til bålet på, hører hjemme i vores parti,« siger hun til B.T.

Hun har ligeledes luftet sin frustration i et opslag på sin Facebook-side.

»Jeg ser det i kommentarerne fra medlemmerne på Facebook, og jeg læser det i deres angreb mod hinanden. Det er blevet alt for personligt, og det skaber ufred og uvenskab. Og jeg frygter, hvad det gør ved vores parti, siger Lise Bech.

Fristen for at stille op til formandsvalget i Dansk Folkeparti var midnat fredag.

Lørdag morgen stod det klart, at fire folkepartister havde stillet sig til rådighed til den post, som Kristian Thulesen Dahl før jul annoncerede, at han forlader 23. januar.

De mest profilerede af de fire er næstformand Morten Messerschmidt og tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen. De øvrige er tidligere folketingsmedlem Merete Dea Larsen og tidligere hovedbestyrelsesmedlem Erik Høgh-Sørensen.

Lise Bech giver Inger Støjberg en krammer under debatten om eksministerens værdighed til at sidde i Folketinget efter rigsretsdommen, tirsdag 21. december 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lise Bech giver Inger Støjberg en krammer under debatten om eksministerens værdighed til at sidde i Folketinget efter rigsretsdommen, tirsdag 21. december 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det er særligt tonen mellem de to førstnævnte og deres støtter, der får Lise Bech til at bryde tavsheden.

»Der er sket et skred i den måde, vi taler om og til hinanden på. Vi plejede at være et hold, en sammentømret gruppe. Jeg ser ikke det stærke fællesskab internt lige nu,« siger hun.

Hun forklarer, at folketingsgruppen risikerer at ende i dyb splittelse, hvis ikke formandskandidaterne ikke gør mere for at samle fløjene i partiet.

»Jeg er faktisk rigtig ked af det. Jeg har været med lige fra starten, og jeg har aldrig set noget lignende«.

Lise Bech blev valgt til Folketinget ved DFs kanonvalg i 2015, hvor partiet høstede hele 37 mandater. Ved katastrofevalget i 2019, hvor partiet blev mere end halveret, var hun den eneste af de nyvalgte fra 2015, der blev genvalgt.

Lise Bech vil ikke for nuværende sige, hvem hun selv støtter som ny formand blandt de fire opstillede kandidater.

Frygter du, at partiet kan gå i opløsning?

»Det er nok lige at stramme den, men jeg kan være bange for, at folk vil gå, hvis ikke vi vender tilbage til en mere forsonende linje. Er det halvdelen? Det ved jeg ikke«.

Er du selv på vej til at tage dit gode tøj og gå?

»Nej, det er jeg umiddelbart ikke,« siger Lise Bech, der efter en kort pause griner forsigtigt og tilføjer:

»Men man skal aldrig sige aldrig«.