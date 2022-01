Morten Messerschmidt kunne blive en god politisk ordfører, men egner sig ganske enkelt ikke til at være formand for Dansk Folkeparti.

Sådan lyder meldingen fra folketingsmedlem og udlændinge-hardliner Marie Krarup, der i dag har givet sin støtte til Martin Henriksen i formandsopgøret i partiet.

Helt omvendt lød analysen fra partistifter Pia Kjærsgaard, der fuldtonet bakkede op om Messerschmidt som ny formand og tilmed kaldte ham både »velbegavet, uhyre flittig, godt inde i vores politik, utroligt venlig over for folk, og han er præsentabel,« i et interview med Berlingske.

Samtidig erklærer flere i folketingsgruppen sig foreløbigt neutrale og kalder formandsvalgkampen og kandidaterne for »skuffende«.

Og det er et udtryk for et parti i splittelse med sig selv, forklarer politisk redaktør på B.T., Anders Leonhard.

»Det er helt forventeligt, at vi nu ser flere profiler i partiet melde ud, hvem de støtter i formandskampen. Og så bliver splittelsen i partiet tydelig,« siger han.

I weekenden fik Morten Messerschmidt afgørende opbakning fra både Kjærsgaard og finansordfører René Christensen, og det er med til at cementere Messerschmidts favoritrolle, tilføjer Anders Leonhard. Men:

»Martin Henriksen er ganske vist underdog i formandsalgkmapen, men han appellerer til en meget markant fløj i partiet. Her hjælper det med støtte fra et navn som Marie Krarup.«

Marie Krarup meddelte mandag, at hun støtter Martin Henriksen i DF's formandsopgør. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Marie Krarup meddelte mandag, at hun støtter Martin Henriksen i DF's formandsopgør. Foto: Niels Christian Vilmann

Krarup har dog meddelt, at hun ikke genopstiller, så derfor har hu heller ikke meget at miste ved at tone rent flag, bemærker den politiske redaktør.

Udover Messerschmidt og Henriksen er også tidligere folketingsmedlem Merete Dea Larsen og tidligere hovedbestyrelsesmedlem Erik Høgh-Sørensen kandidater.

Indtil nu har folketingsmedlemmerne Liselott Blixt og Lise Bech meldt ud, at de er skuffede over valgkampen, og sidstnævnte satte tidligere mandag spørgsmålstegn ved sin egen fremtid i partiet i et interview med B.T.

»Man skal aldrig sige aldrig,« lød det fra Lise Bech på spørgsmålet om, hvorvidt hun var på vej ud.

Og man skal ikke undervurdere, hvor giftig stemningen i partiet er i øjeblikket, lyder det fra Anders Leonhard.

»Det kan udvikle sig voldsomt fra nu af og frem mod landsmødet. Det er ikke fjernt at forestille sig en masseflugt fra partiet, når det endelige resultat står klart,« siger han.

»Det tabende hold vil med al sandsynlighed forlade partiet og finde andre græsgange. Vinder Henriksen en overraskende sejr, så er der mange Messerschmidt-støtter, der til baggrund taler om et partiexit.«

Det ekstraordinære landsmøde i DF afvikles 23. januar, og her skal knap 800 partimedlemmer afgøre, hvem der skal overtage ledelsen af det kriseramte parti efter Kristian Thulesen Dahl.