Topembedsmænd og nationale sikkerhedsrådgivere fra en række store lande herunder USA og EU har i weekenden været til fredsmøde i København med ét punkt på dagsordenen: Krigen i Ukraine.

Af billeder fremgår det, at blandt andet Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen deltog, og det foregik ved Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København.

Volodymyr Zelenskyjs stabschef, Andrij Jermak, bekræftede søndag på Twitter, at mødet handlede om at gøde jorden for en fred mellem Rusland og Ukraine.

»Under konsultationerne har vi endnu en gang orienteret vores internationale partnere i detaljer om præsident Zelenskyjs fredsplan,« skrev Jermak på Twitter søndag.

Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen var med til møde i København om mulig fred i Ukraine.

Det var Berlingske, der først erfarede, at mødet ville finde sted. Det er blandt andet Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent Simon Kruse, der står bag historierne om mødet, som er skrevet på baggrund af en række udenlandske og danske kilder.

»Mødet er Ukraines initiativ. Det har været hemmeligt, fordi det skal fungere som forberedelse til et topmøde på et senere tidspunkt med deltagelse af landenes stats- og regeringschefer,« siger Simon Kruse.

Mødet i København fandt sted, alt imens kampene raser i Ukraine, og lørdag meldte Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj ud, at Ukraine havde gennemført en række succesfulde offensive operationer. Men et egentligt gennembrud for Ukraine lader vente på sig.

Som et ekstra krydderi på mødet var der de dramatiske begivenheder i Rusland lørdag, hvor lederen af den private lejehær Jevgenij Prigozjin og hans soldater tog mod Moskva i et forsøg på at begå mytteri og vælte den militære ledelse i Rusland. Prigozjin droppede som bekendt sit forehavende og er nu taget til nabolandet Hviderusland.

Krigens parter står i øjeblikket langt fra hinanden.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj kræver, at Rusland skal give afkald alt besat land. Ikke bare de områder, som er blevet erobret, siden Rusland indledte krigen i februar 2022. Ukraine kræver også Krim-halvøen, som Vladimir Putin i 2014 besatte, tilbage.

I dag sidder Rusland på omkring 20 procent af Ukraine. Over for Zelenskyj står så Ruslands præsident Vladimir Putin, som næppe kan komme tomhændet ud af den krig, han selv begyndte, og som skal sikre hans fortsatte magt og det autokratiske regimes overlevelse.

Derfor er det på slagmarken, at slaget lige nu kæmpes. Men samtidig arbejdes der altså benhårdt på det diplomatisk niveau for at lande en fred på et tidspunkt, når og hvis tiden bliver moden. Her er det ifølge Simon Kruse værd at bemærke, hvilke lande, der deltog i mødet i København.

»Blandt andet Brasilien, Indien, Sydafrika og Saudi-Arabien deltog i mødet. Det er altså en bredere kreds end de vestlige lande, som har udtrykt entydig opbakning til Ukraine. Kina var også inviteret, men det var mere i en observatør-rolle,« siger Simon Kruse.

Også Saudi-Arabien deltog i et møde om fred i Ukraine i København i løbet af weekenden.

De nævnte lande har modsat Nato-landene ikke udtrykt fordømmelse af Ruslands invasion af Ukraine. Landene er derfor vigtige for Ukraine, fordi de kan være med til at lægge pres på Rusland, fortæller Simon Kruse.

Han siger også, at det ikke er tilfældigt, at det lige blev København:

»Danmark har været en loyal støtte for Ukraine, og så kan det også være en fordel, at det foregår i et land, som ikke er en stormagt,« siger Simon Kruse og fortsætter:

»Ender det med et topmøde i København med deltagelse af regeringschefer og statsledere, vil det være en stor fjer i hatten for regeringen,« siger han.

Hvad mødet endte ud med, vides ikke.

Den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver Jack Sullivan måtte kort før mødet melde afbud, fordi han skulle ledsage præsident Joe Biden til militærlejren Camp David. Han gennemførte i stedet møde via en videoforbindelse.

I en kommentar til mødet skriver Statsministeriet søndag:

»Embedsmænd (nationale sikkerhedsrådgivere og politiske direktører) fra Ukraine, G7+EU og en udvalgt gruppe af bredt repræsenterede lande mødtes i København den 24. juni. Formålet med mødet var udveksling af synspunkter og en generel drøftelse af en mulig vej frem for en fredsproces.«

