Tidligt op. Sent i seng. Drøne land og rige rundt til vælgermøder og altid være klar med en skarp kommentar, når journalisterne ringer.

Sådan er en valgkamp, og det er ikke bare noget, der slider, fortæller Holger K. Nielsen. Det er også overfladisk.

Når statsministeren om kort tid trykker på valgknappen og udskriver det længe ventede folketingsvalg, glæder den erfarne folkesocialist sig over, at han stille og roligt kan tømme sit kontor på Christiansborg og stemple ud for sidste gang.

SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen, forlader 'Borgen' efter næste valg, og han kommer bestemt ikke til at savne den hektiske stemning, der hersker i en valgkamp.

Foto: Nikolai Linares

Det afslørede han i programmet 'Det politiske Talkshow' på DR1 med Mette Vibe Utzon fredag aften.

»Jeg glæder mig især til, at jeg ikke skal føre valgkamp, for det er forfærdeligt. Der er alt for meget gøgl for at sige det rent ud. Du skal hele tiden være parat med et eller andet. Medierne kører jo i døgndrift. Det er fysisk hårdt,« forklarede han og tilføjede, at det efter hans mening også er useriøst.

Den 68-årige MF'er ved, hvad han taler om.

Han har været en del af dansk politik i næsten 34 år og været både skatte- og udenrigsminister.

Aktivister fra Mellemfolkeligt Samvirke overrækker folketingsmedlemmer en fejekost, så der kan blive ryddet op i især skattesagerne. Fotograferet foran Christiansborg torsdag den 7. april 2016. Holger K. Nielsen (SF) modtager en kost. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

I løbet af sine mange år i den politiske manege har han været vidne til det, han selv kalder en 'tivolisering' af valgkampene.

»Jeg synes, der er sket en tivolisering af valgkampene. Også fordi der ikke er mulighed for at få en dybere debat om noget,« sagde han i interviewet med Mette Vibe Utzon.

Holger K. Nielsen er ikke den eneste veteran, der siger farvel ved det kommende valg. Også socialdemokraten Mogens Lykketoft forlader tinget.

Valget skal afholdes i Danmark senest 17. juni.