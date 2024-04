Kunderne i Nykredit kan se frem til en højere indlånsrente.

Banken har nemlig skruet indlånsrenten op til 1,75 pct. på lønkontoen for kunder med daglig økonomi og boligfinansiering i banken.

Derudover vil alle privatkunder i Nykredit få minimum 1,25 pct. i indlånsrente på deres lønkonto. Førhen lød renten på 1 pct.

Det oplyser banken i forbindelse med en opjustering af forventningerne til resten af året.

Fra koncernchef Michael Rasmussen lyder det, at man ønsker at gøre det endnu mere attraktivt for bankens privatkunder at have penge stående i Nykredit.

»Som foreningsejet virksomhed har vi besluttet at hæve renterne på indlån og dermed gøre det endnu mere attraktivt for alle vores privatkunder at have deres penge stående i Nykredit. (...) Samtidig har det været vigtigt for os at hæve indlånsrenten for helt almindelige konti, så alle vores privatkunder mærker, at de får mere i rente,« udtaler han.

Nykredit Bank afskaffede negative renter tilbage i juli 2022, og siden da har banken hævet indlånsrenten for privatkunder seks gange.

De nye indlånsrenter træder i kraft fra mandag den 22. april 2024.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.

Hør hele det seneste afsnit af Spar Kassen som tager udgangspunkt i et pristjek af 40 dagligvarer her.



Læs også: Leder du efter den bedste indlånsrente? Få overblikket her

Læs også: Disse aktier ville Lau Svenssen købe, hvis han fik penge tilbage i skat