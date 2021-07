Der er dage, man bare husker bedre end andre.

Og for den peruvianske skateboarder Angelo Caro Narvaez er søndag nok én af dem.

Selv om den 21-årige OL-deltager nok helst ville være fri for at blive mindet om det i fremtiden.

Årsagen er nemlig, at det gik helt galt for den unge stjerne, da han skulle ud på ét af sine runs under legene i Toyo.

Angelo Caro Narvaez ømmer sig efter sit fald. Foto: MARTIN BERNETTI

Her endte den unge skateboarder nemlig med at styrte, dan han var i gang med sit løb.

Styrtet var dog ikke et helt almindeligt et af slagsen.

For Angelo Caro Narvaez endte nemlig med at slå sig ret voldsomt, da han faldt af skateboardet og derefter røg direkte ind i et gelænder.

Og her var peruvianeren så uheldig at tage fra med sine ædlere dele. Noget, der – forståeligt nok – sendte ham fuldstændig til tælling.

Peruvianeren var nødt til at sidde ned og sunde sig efterfølgende. Foto: JEFF PACHOUD

Narvaez forsøgte i første omgang at tage det roligt, da han rejste sig op og lod som ingenting.

Men han måtte dog hurtigt kapitulere og i stedet sætte sig ned for at ømme sig efter den voldsomme episode.

I videoen øverst kan du se, hvordan det så ud, da Angelo Caro Narvaez blev sendt til tælling.