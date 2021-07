Den hollandske sportsjournalist Johan Dersken er endt i massiv modvind.

For efter lørdagens kvindefodboldkamp mellem Brasilien og Holland ved legene i Tokyo, kom den 72-årige hollænder med en særdeles upassende kommentar om Brasiliens målmand, 33-årige Bárbara Barbosa.

»Det er en gris i en trøje. Det er en hån mod det brasilianske landshold. Hun reddede virkelig ikke en eneste bold,« sagde han i studiet hos De Oranje Zomer.

Den brasilianske målmand, Bárbara Barbosa. Foto: AMR ABDALLAH DALSH Vis mere Den brasilianske målmand, Bárbara Barbosa. Foto: AMR ABDALLAH DALSH

Efterfølgende reagerede den hollandske håndboldstjerne Estavana Polman, som til daglig spiller i Team Esbjerg, og som sad i studiet, på Johan Derskens kommentar.

»Det kan du ikke tillade dig at sige. Det er ikke i orden,« lød det fra håndboldspilleren.

Det var dog ikke noget, der så ud til at påvirke den erfarne sportsjournalist, der svarede:

»Jeg var nødt til at sige noget af respekt for aftenens to hold, da jeg blev tvunget til at se kampen. Jeg kan godt lide at se andre kvindelige sportsgrene – for eksempel håndbold og cykling. Kvindefodbold er slet ikke interessant, men Holland spillede godt og bedre end Brasilien.«

Efter lørdagens udsendelse er det væltet ind med hadefulde kommentarer på Johan Derskens Instagram-profil. Og her er det bestemt ikke pæne ting, som folk har at sige om sportsjournalisten.

Faktisk koger nettet lige nu over Derskens kommentar om Bárbara Barbosa. Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Den kommentar er usmagelig.'

'Forestil dig, at det var din kone eller datters krop, der blev kommenteret sådan.'

'Du har ingen respekt for folk.'

'Det er en fuldstændig sindssyg kommentar.'

Johan Derksen har selv tidligere været aktiv fodboldspiller, hvor han blandt andet har spillet for Go Ahead Eagles.

Kampen mellem Brasilien og Holland endte 3-3.