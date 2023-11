Han spillede en central rolle i, at Apollo 13-missionen endte med ikke at koste menneskeliv.

Nu er astronauten Thomas Kenneth Mattingly død.

Han blev 87, skriver flere amerikanske medier.

Han blev født i Chicago i 1936 og blev siden pilot i den amerikanske flåde. I 1965 blev han optaget i NASAs Apollo-program.

»Vi har mistet en af vores lands helte. Han var nøglen til succesen med vores Apollo-program, og hans strålende personlighed vil sikre, at han bliver husket gennem hele historien, « skriver Bill Nelson, senator og NASA-administrator, i en pressemeddelelse.

Hans mest dramatiske rolle spillede han i forbindelse med den kaotiske Apollo 13-mission i 1970. Egentlig skulle han selv have deltaget i missionen, men kort før start blev han taget ud af missionen på grund af mistanke om mæslinger.

I stedet sad han i NASAs kontrolcenter i Houston, da Apollo 13 blev sendt afsted. Det var i øvrigt ved denne lejlighed at talemåden 'Houston, we have problem' opstod – også selvom at det rent faktisk slet ikke blev udtalt.

For allerede kort efter affyring begyndte missionen at tage en skæv retning. Men ved råd og vejledning fra især Mattingly endte missionen ikke med dødsfald.

Apollo-13 missionen er siden blevet filmatiseret med Tom Hanks i en af hovedrollerne. I filmen blev Mattingly spillet af Gary Sinise.

To år senere – i 1972 – fik Mattingly chancen og blev skudt afsted med Apollo-16 missionen. Her var han pilot på modulet, der kredsede omkring månen, mens de to øvrige deltagere foretog den femte månelanding.

Den næstsidste bemandede månelanding i øvrigt.

I 1985 fik han igen tur i rummet. Denne gang med rumfærgen Discovery.

Dødsårsagen er ikke oplyst.