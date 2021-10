»Jeg frygter, at vi unge får det dårligere og dårligere. Jeg tror, at vi kan lære rigtig meget af de ældre generationer. De har en sundere tilgang til livet og nogle stærke kerneværdier – og så er de bedøvende ligeglade med følgere på Instagram.«

Josephine Fabricius er 24 år. Fuldtidsstudie. Arbejde. Veninder, kæreste og lejlighed. Og så er hun bedste veninder med sin 77-årige mormor, Tove Nielsen.

De har altid brugt meget tid sammen. De griner, deler skønhedstips og spiser kage i massevis.

Et forhold, som Josephine Fabricius føler, er givende for dem begge to.

Josephine Fabricius og hendes mormor har brugt meget tid sammen, lige siden Josephine var lille. Hun håber at kunne give Toves sunde kerneværdier videre, når hun en dag selv får børn. Foto: Privat Vis mere Josephine Fabricius og hendes mormor har brugt meget tid sammen, lige siden Josephine var lille. Hun håber at kunne give Toves sunde kerneværdier videre, når hun en dag selv får børn. Foto: Privat

Josephine Fabricius føler, at ungdommen ofte forsøger at udstille en perfekt og poleret tilværelse – men bagved gemmer ensomhed og usikkerhed.

Hun bliver hver dag inspireret af sin mormor, som ikke pynter på tilværelsen.

»Josephine, min mave er ikke slank og fin, og mine bryster er ikke lige lange, men se lige på mig. Jeg har det bedre end nogensinde før.«

Og Tove Nielsen prøver også at lære sit barnebarn, at man ikke kan leve op til alle de høje krav.

»Hvis du stræber efter et 12-tal i alle fag, skal nå i træningscenteret seks dage om ugen og spise blåbær hver eneste morgen for at kunne have det godt med dig selv – ja, så kan jeg lige så godt fortælle dig, at du ikke har det godt,« fortæller hun.

Josephine Fabricius og mormor, Tove Nielsen. Foto: Privat Vis mere Josephine Fabricius og mormor, Tove Nielsen. Foto: Privat

Og statistikkerne viser desværre også, at den unge generation fortsat lider af dårlig mental trivsel og lavt selvværd.

En nyere undersøgelse lavet af Psykiatrifonden viser, at 56 procent af unge mellem 15 og 24 år svarer, at de er enige eller meget enige i, at de kun føler sig gode nok, når de har succes på næsten alle områder af deres liv.

Undersøgelsen er en del af unge-indsatsen 'Sig det højt', der tager udgangspunkt i, at alt for mange unge oplever mistrivsel eller føler et urimeligt pres for at præstere.

Resultaterne viser, at 44 procent af de unge i høj eller meget høj grad bekymrer sig for, om deres udseende er godt nok, og hele 70 procent er enige eller meget enige i, at de kan blive præcis, hvad de vil, så længe de tager sig sammen.

Psykiatrifondens undersøgelser viser... 41 % er enige eller meget enige i, at topkarakterer er nødvendige for et godt liv 33 % er i høj grad eller meget høj grad bekymrede for at skuffe en eller begge forældre ved ikke at være succesfuld nok 31 % føler altid eller ofte, at venner og veninder har et bedre liv, på sociale medier 30 % føler i høj eller meget høj grad, at de kun er gode nok, hvis de kommer ind på drømmeuddannelsen 28 % deler sjældent eller aldrig nederlag og sorger med venner

»Jeg tror desværre, at især os unge kvinder er usunde for hinanden. Vi anser tit andre kvinder som konkurrenter eller fjender. Vi kan lære så meget af de ældre generationer. Jeg elsker min mormors 'slow'-living-attitude' – der er ingen stress,« fortæller Josephine Fabricius.

Tror du, at ungdommen kan lære mere af de ældre generationer?

Noget kan også tyde på, at Josephines mormor, 77-årige Tove Nielsen, lever en tilpasset og rolig hverdag.

Nye analyser fra Region Midtjyllands forskningshus, Defactum, konkluderer, at stresstilstanden er helt i top hos ungdommen, mens den mindst stressede gruppe er de 65-74-årige. I slut-70erne stiger stressniveauet en smule, men det er stadig markant lavere end blandt de unge aldersgrupper.

Josephine Fabricius anbefaler andre unge at bruge mere tid med de ældre generationer – uanset om det er en bedstemor, naboen eller en ældre kollega.

»Jeg tror bare, at deres selskab kan give os en anden ro. De har nogle andre værdier, og det tror jeg, kan være meget sundt. Min mormor er i hvert fald bedøvende ligeglad med, hvor mange følgere jeg har på Instagram,« afslutter Josephine Fabricius.