Hun var af de sidste ‘rigtige’ supermodeller. Fra dengang, hvor supermodeller var verdensstjerner og ikke ‘bare’ realitystjerner og influencere med mange følgere.

De senere år har der været mere stille om Cindy Crawford. Men det betyder ikke, at hun har holdt fri. Tværtimod har hun opbygget en milliardforretning.

For selv om det efterhånden er oftere, at man ser hendes datter Kaya Gerber, der ligner sin mor på en prik, i medierne, så er 55-årige Crawford langt fra fortid.

Ligesom flere andre af Hollywoods kendte kvinder, blandt andre Reese Witherspoon og Kim Kardashian, så har Cindy Crawford vist sig at være en gedigen forretningskvinde.

Cindy Crawford ses her i 2018 med sin mand, Rande Gerber, samt parrets to børn, Kaia Jordan Gerber og Presley Gerber. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS Vis mere Cindy Crawford ses her i 2018 med sin mand, Rande Gerber, samt parrets to børn, Kaia Jordan Gerber og Presley Gerber. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

Hun sprang ud som iværksætter i 2004, hvor hun stiftede sit hudplejemærke Meaningful Beauty sammen med sin hudlæge Dr. Sebagh og i samarbejde med marketingsfirmaet Guthy-Renker. Sebagh havde hun brugt gennem flere år, og han var god til at lave plejeprodukter til hende.

Meaningful hvad, tænker du nok? Og det er god grund til.

For modsat meget andet hudpleje, så har Cindy Crawford ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes ikke brugt de gængse kanaler til at reklamere for sit brand. Hun har ikke satset stort på de sociale medier, men i stedet har hun tyet til det lidt mere gammeldags ‘homeshopping’.

Den tidligere supermodel har primært solgt sine produkter på de amerikanske homeshopping-kanaler, og det har hun gjort med så stor succes, at hun ifølge Forbes har opbygget et brand, der er 400 millioner dollar (2,5 milliarder kroner) værd. Crawford ejer 50 procent af Meaningful Beauty, hvilket har fået Forbes til at estimere hendes samlede formue til at være på 225 millioner kroner. og dermed er hun verdens rigeste supermode.

Cindy Crawford i 2020. Foto: Angela Weiss Vis mere Cindy Crawford i 2020. Foto: Angela Weiss

Mediet mener desuden, at hun har været inspirationskilde for andre kendte kvinder som for eksempel Kylie Jenner, der siden har tjent stort på at lave sine egne serier med makeupprodukter.

Selvom millionerne nu ruller ind i en lind strøm til Cindy Crawford og Meaningful Beaty, så gik det dog ikke lige let fra starten. Ifølge Guthy-Renker havde brandet store problemer i begyndelsen, men ihærdigheden betalte sig:

»Den eneste rigtige magiske formel er villighed til at blive ved med at teste og prøve,« oplyser Greg Renker til Forbes.

Selvom succesen nu er uomtvistelig, så har Crawford stadig svært ved at tro den:

Cindy Crawford ses her i 1993 sammen med Chanel-designeren Karl Lagerfeld samt supermodellerne Helena Christensen og Claudia Schiffer. Foto: STRINGER Vis mere Cindy Crawford ses her i 1993 sammen med Chanel-designeren Karl Lagerfeld samt supermodellerne Helena Christensen og Claudia Schiffer. Foto: STRINGER

»Hver gang en kvinde kommer over til mig i lufthavnen eller i et supermarked og fortæller mig, hvor meget hun elsker Meaningful Beauty, så føler jeg spænding,« siger hun til Forbes.

Cindy Crawford er dog ikke kun kendt for sine roller i skønhedsbranchen. Tilbage i 90erne, hvor hun sammen med Claudia Schiffer, Naomi Campbell og danske Helena Christensen var verdens mest kendte og bedst betalte supermodeller, var hun desuden også kendt for sit ægteskab med Richard Gere, der dengang var en af de hotteste skuespillere blandt andet grundet megahittet ‘Pretty Woman’.

Gere og Crawford mødte hinanden i 1987, da hun kun var 21 år, mens han var 39 år. Parret blev gift ved et spontant bryllup i Las Vegas tre år efter. Ægteskabet holdt dog kun i fire år, for allerede i 1998 annoncerede parret, at de skulle skilles. Ifølge Cindy Crawford var aldersforskellen årsagen, forklarede hun i Oprah's Master Class ifølge Daily Mail.

Crawford mødte efterfølgende forretningsmanden Rande Gerber, som hun blev gift med i 1998, og som hun har to børn med, sønnen Presley og datteren Kaya.