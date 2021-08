Hun havde været skuespiller, siden hun var 14 år, og var ved at være rigtig træt af de roller, hun blev tilbudt.

Men så fik Hollywood-stjernen Reese Witherspoons mand en god idé. Og den var så fantastisk, at den netop har været med til at gøre Witherspoon til USAs rigeste skuespillerinde.

Den 45-årige Reese Witherspoon med den karakteristiske skarpe hage og det brede hvide smil viste sig at være mere end 'blot' den sjove skuespillerinde, som mange kendte fra teenagekomedier og film som 'Legally Blonde'.

Hun har vist sig at være en dygtig iværksætter og en skarp forretningskvinde, der ikke var bange for at lægge sig ud med det mandsdominerede Hollywood. Faktisk så god, at hun nu vurderes til at have en formue på 400 millioner dollar.

For den idé, som hendes mand fik, var, at Witherspoon startede sit eget produktionsselskab, hvor hun lavede de film, hun godt kunne tænke sig at spille med i.

Det blev startskuddet til selskabet Hello Sunshine i 2016, der havde til formål at lave »kvindedrevne« film og serier.

Witherspoon vidste først ikke, hvordan hun skulle gribe det an. Men så læste hun bogen 'Wild' af Cheryl Strayed og tænkte, at den kunne blive en fantastisk film.

»Og så ringede jeg til Cheryl og sagde: 'Ville du være åben for at lade mig spille hovedrollen i filmen om dit liv og samtidig lade mig være producer',« har hun fortalt til CBS News.

Reese Witherspoon har ansat flere kvindelige skuespillerinder gennem sit produktionsselskab - heriblandt Jennifer Aniston, som hun spiller sammen med i 'The Morning Show'. Foto: ANGELA WEISS

Witherspoon 'glemte' at nævne, at hun aldrig havde været producer før, men forfatteren sagde ja, og så var Hello Sunshine i gang.

Det var dog først ved produktion nummer tre, 'Big Little Lies', at hun fik sit endelige gennembrud. Her samlede hun et flot hold af gode navne – heriblandt sig selv og Nicole Kidman – til en serie, hvor kvinder er hovedpersoner. Og det blev en succes.

Og det var også først ved 'Big Little Lies', at hun fik respekt i Hollywood.

»Det var faktisk først ved den tredje succesfulde produktion, at folk begyndte med: 'Oh, jeg tror, at hun har fat i noget',« forklarede Witherspoon til CBS News.

Reese Witherspoon med sin datter Ava. Foto: Anthony HARVEY

Ifølge Lene Bull Christensen, der er kønsforsker ved RUC, havde Witherspoon i den grad fået 'fat i noget'.

Hun har nemlig taget et opgør med Hollywoods mandsdominerede verden.

»Hun har gjort op med en gammeldags patriarkalsk antagelse om, hvad folk gider at se i fjernsynet. Den idé om, at folk ikke ville se kvinder over 40 år på skærmen, den har jo været forfejlet. De gamle mænd i Hollywood har jo været blinde for, at der har været et kæmpe stort publikum, som gerne også vil se sig selv på skærmen,« siger hun og fortsætter:

»Hendes tilgang er, at er der noget at komme efter i fortællingen, så skal publikum nok interessere sig for det, og det har den gamle garde af mænd i Hollywood ikke villet tro på, så hun har været nødt til at gøre det selv.«

Reese Witherspoon har haft stor succes med 'Big Little Lies'. Her ses hun med skuespillerne fra tv-serien. Foto: ANGELA WEISS

Og mon ikke der nu er nogen, der fortryder, at de ikke fik ideen før Witherspoon? I hvert fald er hendes selskab blevet så stor en succes, at et selskab med den store amerikanske kapitalfond Blackstone – ja, den Blackstone, der også har opkøbt boliger i København – i ryggen netop har købt en stor del af Hello Sunshine.

Firmaet har de to tidligere Disney-chefer Kevin Mayer og Tom Staggs i chefstolen.

Witherspoon har kommenteret, at hun er meget glad for salget, som hun mener vil løfte hendes virksomhed ind i en ny liga. Men mon ikke at skuespillerinden, der voksede op i Nashville, Tennessee og af sine forældre blev kendt for at være en »multistræber«, også er meget glad for den formue, hun fik ved salget.

Ifølge Forbes afgav hun en stor del af de omkring 40 procent af aktierne, som hun stadig ejede i firmaet. Ifølge Forbes formodes det, at hun har fået omkring 120 millioner dollar – 760 millioner kroner – for handlen. Hun vil dog stadig eje omkring 18 procent af aktierne i virksomheden.

'Big Little Lies' har blandt andet vundet en Golden Globe. Foto: Frederic J. BROWN

Dertil kommer, at Reese Witherspoon gennem årene har tjent en støre formue som skuespiller. Forbes estimerer, at hun har en samlet formue på omkring 400 millioner dollar – 2,5 milliarder kroner – hvilket betyder, at hun er verdens rigeste skuespillerinde.

Hun får blandt andet 1,2 millioner dollar per episode af Apple TV+s 'The Morning Show', hvor hun selv har en hovedrolle – og er producer.