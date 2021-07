»Min skønne Bent Melchior. Min bedstefar. Min ven. Fortrolige. Er gået bort. Jeg er så ked af det. Så trist. Så tom.«

Således mindes Özlem Cekic sin mangeårige ven og samarbejdspartner Bent Melchior, der onsdag morgen er gået bort i en alder af 92.

Hun fortsætter:

»Jeg mødte ham for 12 år siden. Siden har han adopteret mig som sit barnebarn. Vi rejste landet rundt for at bygge bro mellem muslimske og ikke-muslimske friskoler. Vi bankede på hos de moskeer ingen ville tale med.«

»Han insisterede altid på det gode i mennesker og på at dialog var vejen frem. Han lyttede og var nysgerrig på livet. Var modig og var aldrig bange for samtalens kraft.«

Bent Melchior er særligt kendt for fra 1969 til 1996 at have været overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund. En post, han overtog fra sin far, Marcus Melchior.

Han var både værdsat og kendt for at forsøge at bygge bro mellem mennesker – på tværs af religion, etnicitet og andre forskelligheder.

I 2016 modtog Bent Melchior og Özlem Cekic N.F.S. Grundtvigs Pris for deres 'engagerede og vedholdende bidrag til samfundsdebatten ved at indgå dialog'.

Sammen har de to skabt Foreningen Brobyggerne – Center for dialogkaffe, hvis mål er at 'skærpe evnen til at rumme vores uenighed og forskellighed'.

»Da vi nåede 4.000 medlemmer sagde han, så mangler vi de sidste sekstusind. Sådan var Bent. Altid ambitiøst. Altid lagde planer for 10 år af gangen. Han var livsglad,« skriver Özlem Cekic i sit Instagram-opslag.

Her oplyser hun også, at hun siden lørdag har besøgt sin ven på sygehuset. Og at det sidste, de talte om, var danskerne i OL og sygeplejerskernes forhold.

»Nu er min bedstefar væk. Jeg kommer mig aldrig over det, men måske kan jeg komme igennem det,« afslutter hun.

Netop hans engagement er noget, Pernille Skipper også hylder ham for. I et tweet kalder hun den nu afdøde overrabbiner for »indbegrebet af næstekærlighed«.

»Jeg værdsætter de stunder, varme blikke og gode råd uendeligt meget. Det er et enormt tab for hele vores land, at han ikke er her mere,« skriver hun.

Og hun er langt fra alene.

En lang række offentlige navne reagerer onsdag formiddag på nyheden om hans bortgang.

»Bent Melchior er et af de største og smukkeste mennesker, jeg har mødt,« indleder tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen eksempelvis i et opslag dedikeret til overrabbineren på Instagram.

Sammen med teksten er delt et billede af ham selv, Bent Melchior og Özlem Cekic. Han fortsætter:

»Hans rummelighed og humanisme var i en klasse for sig selv. Nu er han død efter et langt liv, hvor han til det sidste kæmpede sammen med blandt andre Özlem Cekic for at skabe forståelse på tværs af religion, etnicitet og had.«

»Bent Melchior var et forbillede for mig og mange andre og vil blive savnet i en verden, som er mere optaget af konflikt end forståelse.«