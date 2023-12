Han fik én god idé og blev mangemillionær. Men nu er eventyret slut.

Den kendte iværksætter Kaspar Basse træder helt ud af sit livsværk.

Efter mere end 20 år med juice og kaffe, forlader Kasper Basse nemlig sit juiceimperium Joe & The Juice helt.

Det skriver Børsen.

Kasper Basse er stoppet som formand og vil heller ikke blive en del af den nye bestyrelse, fremgår det af CVR-registret.

Joe & The Juices administrerende direktør Thomas Nørøxe bekræfter overfor Børsen, at Basse er færdig i Joe & The Juices bestyrelse, samt at han heller ikke får andre poster i virksomheden.

»Men han er stadigvæk aktionær, og jeg kommer fortsat til at have et samarbejde med ham, og det ser jeg frem til,« lyder det fra Nørøxe.

Kaspar Basse, stifter af Joe & the Juice. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Kaspar Basse, stifter af Joe & the Juice. Foto: Thomas Lekfeldt

Det var i 2002, at Basse stiftede Joe & The Juice i Magasin. Siden blev en butik til flere, og til sidst begyndte den populære kæde også at brede sig som en steppebrand ud over landegrænserne.

Det vakte også investorernes interesse, og i 2013 solgte Kaspar Basse en del af sit livsværk til Valedo Partners. Det førte til, at hans personlige selskab dengang kunne notere et overskud på næsten 100 millioner kroner ifølge finans.dk.

Senere solgte den driftige forretningsmand atter engang en bid af livsværket, da den amerikanske kapitalfond, General Atlantic, købte en del af Joe & The Juice.

Det førte til, at Kaspar Basses personlige selskab i 2016 kunne fremvise et overskud på hele 288 millioner kroner.

I november overtog den amerikanske capitalfond General Atlantic aktiemajoriteten i Joe & The Juice.

Kaspar Basse ejer dog fortsat fem procent af aktierne i Joe & The Juice.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kaspar Basse.