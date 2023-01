Lyt til artiklen

I 1963 høstede John F. Kennedy masser af roser for under et besøg i Tyskland at sige de berømte ord: ‘Ich bin ein Berliner.’

Den slags går ikke i 2023.

Det må den amerikanske sanger, Gwen Stefani, sande, efter hun er kommet i strid modvind på grund af et nogenlunde enslydende citat. Det skriver Sky News.

Under et interview med modebladet Allure fortalte den 53-årige tidligere ‘No Doubt’-forsanger, at hun altid har været begejstret for Japan og japansk kultur.

Gwen Stefani under et markedsføringsfremstød af Harajuku Lovers i 2015. Foto VALERIE MACON Foto: VALERIE MACON Vis mere Gwen Stefani under et markedsføringsfremstød af Harajuku Lovers i 2015. Foto VALERIE MACON Foto: VALERIE MACON

Faktisk gik hun så langt som til at sige beskrive sin reaktion, da hun første gang satte sine fødder i landet mod øst med disse ord:

»Jeg sagde: 'Min Gud, jeg er japaner, og jeg anede det ikke'.«

Den udtalelse har nu fået kritikere til igen at anklage hende for kulturel appropriation – et begreb, der defineres ved, at man stjæler fra andres kultur og fører sig frem, som om det var ens egen.

Tidligere er Gwen Stefani nemlig blevet beskyldt for at snylte på den asiatiske kultur. Blandt andet i markedsføringen af sine Harajuku parfumer, hvor alle flasker er udformet som japansk inspirerede dukker.

I interviewet fortæller hun, hvordan hendes fascination af Japan begyndte, da hendes far i 18 år arbejdede for Yamaha. Han rejste frem og tilbage mellem Amerika og Japan og kom hjem med historier, som begejstrede hende.

Da hun første gang selv var i landet, blev hun så betaget, at hun altså selv følte sig som japaner.

Gwen Stefani har forsvaret sig med, at hun er ‘superfan’ af den japanske kultur, men forstår ikke, hvordan det kan opfattes som et problem.

»Det burde være ok at blive inspireret af andre kulturer, tillader vi ikke det, er det jo dét, der skiller folk,« siger hun.