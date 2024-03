Det har vakt stærke reaktioner i flere lande, at arrangørerne i år lader Israel deltage i Eurovision.

I Danmark har over 400 danske musikere blandt skrevet under på et forbud af Israel, og nu rammes den internationale musikkonkurrence af ny kritik.

I sidste uge lagde Eurovision et opslag op på Instagram, som annoncerede, at Israel skulle vælge sin deltager tirsdag aften.

Der gik ikke længe, før kommentarsporet svømmede over i støtte til Palæstina, men morgenen efter var kommentarerne ifølge norske Dagbladet væk.

I stedet var støtten til Palæstina erstattet af hvide og blå hjerter som støtte til Israel.

Det har fået flere følgere til at anklage Eurovision for at censurere kommentarer - enten ved at skjule eller slette dem, der viser støtte til Palæstina.

Dagbladet har selv taget følgende screenshot:

Her ses kommentarerne, som har "erstattet" støtten til Palæstina. Foto: Jonathan Gaathaug Nielsen, Dagbladet Vis mere Her ses kommentarerne, som har "erstattet" støtten til Palæstina. Foto: Jonathan Gaathaug Nielsen, Dagbladet

Én bruger på Instagram skriver: 'Åh, så nu sletter Eurovision kommentarer om Palæstina (Oversættelse, red.)'

Det har fået norske Dagbladet til at forelægge kritikken for EBU, arrangøren bag Eurovision.

Dagbladet har sendt påstandene om, at de sletter og skjuler kommentarer med støtte til Palæstina, samt hvorfor det ligner, at de samtidigt lader kommentarer med støtte til Israel blive stående.

I et skriftligt svar svarer EBU således:

»Eurovision er en apolitisk musikbegivenhed (...) Det er ikke en konkurrence mellem regeringer. Vi er fortsat forpligtet til at sikre, at Eurovision Song Contest forbliver en ikke-politisk begivenhed, der fortsætter med at forene publikum over hele verden gennem musik.«

Dagbladet har også spurgt, hvad EBU synes om, at 'flere og flere relevante aktører i konkurrencen udtrykker skepsis overfor Israels deltagelse'.

Det er der dog ikke kommet et direkte svar ud af.

Mange lande har nemlig vist modstand.

I Sverige har 1000 musikere - blandet andet den verdenskendte popsanger Robyn - skrevet under på en underskriftindsamling, og Island har helt truet med at trække sig, hvis Israel ikke udelukkes fra showet.

I Norge lykkedes en demonstrant endda med at afbryde første udsendelse af showet.

Det sker i kølvandet af, at Rusland blev udelukket af konkurrencen efter invasionen af Ukraine, og modstandere af krigen i Gaza mener, at Israel burde få samme behandling.

Dansk Melodi Grand Prix sendes lørdag kl. 20.00 på DR.