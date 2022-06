Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De danske festivaler har i år kæmpet med at få nok frivillige.

Det gælder også Northside i Aarhus, der lige nu løber af stablen på den nye festivalplads i udkanten af byen.

Northsides kommunikationschef Pernille Høll har tidligere fortalt til P4 Østjylland, at de i år har manglet cirka 15 procent af de frivillige som normalvis er med til for eksempel at bygge scener og holde vagt rundt omkring på pladsen.

Men nu er det lykkedes at komme i mål, skriver hun videre i en mail til B.T.:

»Der kom en større tilslutning af frivillige i ugerne inden festivalen, der sammen med ekstra hyret professionel hjælp fik os i mål på ressourcer.«

Kommunikationschefen mener, der er flere årsager til, hvorfor det har været svært at få frivillige i år.

»Generel mangel på arbejdskraft, et par generationer som endnu ikke er introduceret for det at være på festival, samt de mange som bare har glædet sig til at komme på festival og i stedet deltager som gæst.«

Pernille Høll har tidligere overfor P4 Østjylland erkendt, at det selvfølgelig koster i budgettet at hyre professionelle til at udføre frivilliges arbejde, men at de først og fremmest er mest ærgerlige over, at manglen på de frivillige, som de sætter så stor pris på.

Folk vil hellere feste end arbejde frivillig. Foto: Helle Arensbak Vis mere Folk vil hellere feste end arbejde frivillig. Foto: Helle Arensbak

Northside 2022 forløber fredag indtil videre uden problemer - bortset fra et kort strømsvigt under Coco O's koncert.

Da festival åbnede torsdag var det dog med en times forsinkelse ved indgangen, da myndighederne ifølge Pernille Høll 'havde nogle ønsker til ændringer på pladsen', der gjorde at de blev forsinket'.

Læs mere om det HER.

Følg B.T.s livedækning af Northside HER.