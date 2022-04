Megan Thee Stallion blev forrige år skudt i foden.

Rapperen med det borgerlige navn Megan Pete var dengang indlagt efter angiveligt at være blevet skudt af rapperkollegaen Tory Lanez, som hun og anklagemyndigheden i Los Angeles anklager for at have trykket på aftrækkeren.

Selv afviser han, men nu åbner den 27-årige hitmager op om skudepisoden i CBS Mornings mandag.

»Det skulle ikke have endt så vanvittigt,« fortæller Megan Thee Stallion i tv-udsendelsen.

Tory Lanez anklages af Megan Thee Stallion for at have skudt efter hende og ramt hende i foden. Foto: Uncredited Vis mere Tory Lanez anklages af Megan Thee Stallion for at have skudt efter hende og ramt hende i foden. Foto: Uncredited

Ifølge hende blev konflikten optrappet, da hun som den eneste ville forlade den privatfest i Hollywood Hills, som hun, Tory Lanez og en tredje ven befandt sig til.

De tre forlod festen sammen i en bil, og da Megan Thee Stallion trådte ud, siger hun, at Tory Lanez skød efter hende flere gange og ramte hende i hælen.

»Alting sker så hurtigt. Og alt jeg hører er den her mand, der skriger. Og han sagde: 'Dans, kælling' og begyndte at skyde,« beretter rapperen.

»Jeg var så bange.«

Episoden skulle have fundet sted i juli 2020.

Kort efter blev Tory Lanez sigtet for overfald og våbenbesiddelse i forbindelse med skyderiet.

Han afviser fortsat alle anklagerne imod sig.

Sagen forventes at skulle for retten i september.