Mandag blev det fastslået i retten i Californien, at Tory Lanez overtrådte sit polititilhold, da han i sidste måned optrådte til samme festival som Megan Thee Stallion.

Lige efter, at hun havde optrådt til festivalen Rolling Loud, kom DaBaby nemlig på scenen – og her havde Tory Lanez en gæsteoptræden.

»Jeg mener ikke, det var en god idé overhovedet at dukke op der,« sagde han til retsmødet ifølge Page Six.

Resultatet blev, at hans kaution blev hævet fra 190.000 dollar til 250.000 dollar.

Tory Lanez til Grammy Awards i 2017. Foto: Mark RALSTON

En kaution, han skal betale for ikke at sidde i fængsel, mens han afventer dom i den sag, der førte til polititilholdet i første omgang.

Derudover blev polititilholdet modificeret, så det fremgår, at Tory Lanez ikke må optræde eller befinde sig til de samme begivenheder som Megan Thee Stallion. I så fald vil han fremover straks blive varetægtsfængslet.

Polititilholdet betyder, at Tory Lanez skal holde knap 100 meters afstand til Megan Thee Stallion på alle tidspunkter, samt at han ikke må kontakte hende.

Den 26-årige sangerinde fik udstedt et polititilhold mod den 29-årige rapper i oktober sidste år efter, at han angiveligt skød hende i foden.

Megan Thee Stallion optrådte til BET Awards i juni 2021. Foto: MARIO ANZUONI

De sad sammen i en bil på vej væk fra et poolparty hos Kylie Jenner. Her kom de op at skændes, og da Megan Thee Stallion forlod bilen, skulle han have skudt efter hende og ramte hende bag på foden.

En forbrydelse, han blev sigtet for groft overgreb og ulovlig våbenbesiddelse for, men som han fortsat nægter sig skyldig i.

Hvor om alt er, måtte Megan Thee Stallion på hospitalet og opereres i hælen.

Tory Lanez står til i yderste tilfælde at blive idømt 22 år og otte måneders fængsel.