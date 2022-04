Kina er ikke blege for at censurere både det ene og andet.

Derfor var der også censur – eller forsøg på det – da kinesiske brugere kunne følge de streamede koncerter fra den amerikanske festival Coachella.

Lørdag aften kom censurmedarbejderne dog på hårdt arbejde, da de skulle forsøge at skærme brugerne fra rapperen Megan Thee Stallion.

Og særligt én kropsdel forsøgte de at dække til med en sort boks – nemlig hendes numse.

Coachella is also being livestreamed via WeChat. Apparently, this performance not only made censors sweat, everyone was also joking that they're singing a song about Shanghai Puxi District. #MeganTheeStallion #Shanghailockdown pic.twitter.com/2ltSqzFC9c — Manya Koetse (@manyapan) April 17, 2022

Det skulle dog vise sig at være ualmindeligt svært, for rapperen og hendes dansere havde så absolut ingen intention om at holde bagpartiet i nogen form for ro.

Der blev tværtimod twerket til den store guldmedalje, som det kan ses på videoen, som Manya Koetse, der er ekspert i kinesiske sociale medier, har delt på Twitter.

Her kan det ses, hvordan den sorte boks flyver rundt på skærmen i forsøget på at dække rapperens numse.

Og folk på Twitter morer sig da også kosteligt over det paniske forsøg fra censurens side.

Øjeblikket med ren panik, hvor den sorte bjælke flyver rundt til højre og venstre på skærmen, fordi der simpelthen sker for meget.

Personen, der styrer den sorte bjælke er årets medarbejder. Bare dæk hele skærmen til, haha.

Hvad er overhovedet ideen med at streame koncerten, hvis det ser så fjollet ud.

Ifølge New York Post blev en del af teksten i sangen 'WAP' – hvor p'et står for 'pussy' (vagina, red.) – også ændret til Puxi, som er et distrikt i Shanghai, der i øjeblikket er nedlukket grundet corona.