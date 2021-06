»Vi er Danmarks Dynamite. Vi står sammen side by side.«

Sådan synger Alphabeat i hele Danmarks officielle slutrundesang, 'Danmarks Dynamite', der blev udgivet i begyndelsen af juni.

Noget tyder bare på, at danskerne ikke helt står side om side med Alphabeat.

I hvert fald viser et kig på Spotifys seneste top 200-liste, at danskerne foretrækker Gulddreng, som ud af det blå valgte at udgive sin egen EM-sang to dage efter Alphabeat.

Gulddreng. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Gulddreng. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

På danskernes foretrukne streamingtjeneste ligger Gulddrengs 'Helt sikker' i skrivende stund nummer syv, hvorimod man skal helt ned på 57. pladsen for at finde den danske dynamitsang.

Det er da heller ikke helt overraskende, at Alphabeats sang ikke ligger i top.

Allerede på dagen den udkom, fik den nemlig hård medfart på sociale medier.

Se nogle af reaktioner herunder:

'Hold kæft, en omgang bras.'

'Det er ikke så tit, jeg bliver decideret vred af at lytte til musik, men den her skubbede mig derud. Kæft, det er ringe.'

'Øv, bedre held næste gang.'

Alphabeat. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Alphabeat. Foto: Liselotte Sabroe

Selvom danskerne tilsyneladende ikke er de store fans af Alphabeats EM-sang, kan bandet i stedet glæde sig over, at B.T.'s anmelder trods alt er en smule imponeret.

Han har således givet sangen hele fire ud af seks stjerner og skriver blandt andet følgende:

»Det vigtigste: Kan den 'lålles'? Her består den med bravur. Jeg kan sagtens forestille mig en 43-årig ølvomsramt revisor fra Birkerød stå i Fælledparken med den ene arm rundt om bedstevennen og ølkruset mod himlen og lålle med på 'vi er reeeeeed og white'.«

Læs hele anmeldelsen her.