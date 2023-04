Lyt til artiklen

En 21-årig mand har onsdag forsøgt at køre fra politiet i området omkring Thisted.

Det udviklede sig til en 40 minutter lang biljagt, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Klokken 16.02 opdagede en patruljebil nordøst for Thisted et sort, uregistreret køretøj. Men da patruljen forsøgte at standse bilen, trådte føreren speederen i bund.

Politiet måtte derfor jagte den 21-årige mand, der kørte i området omkring Østerild, videre til Hanstholm og endte i Thisted.

Her forsøgte manden til sidst at flygte til fods.

»Kort tid efter, han stiger ud af bilen, fanger vi ham, og han bliver anholdt,« fortæller Anders Olesen, der er vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen er den 21-årige mand blevet sigtet for stribevis af overtrædelser, herunder vanvidskørsel.

Politiet har i den forbindelse også valgt at beslaglægge køretøjet.

Årsagen til, at føreren valgte at stikke af, er fortsat ukendt, da politiet endnu ikke har afhørt ham.

Vagtchefen oplyser, at manden er blevet sigtet for at være påvirket af spiritus eller narko, hvorfor der er blevet udtaget en blodprøve.

»Han er stadigvæk i vores varetægt, og vi regner med at stille ham for en dommer i morgen,« siger Anders Olesen.

Den 21-årige mand stamme fra Thy, men mere kan politiet ikke oplyse på nuværende tidspunkt.