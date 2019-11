En færdselsulykke har ramt Frederiksberg i midten af København søndag aften.

To biler er kørt sammen i ulykken, der er sket i krydset mellem Kronprinsensvej og Dalgas Boulevard.

Her er en bilist kørt over for rødt og blevet ramt af en anden i høj fart, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin.

Døren ved førersædet er derfor blevet ødelagt, og pågældende er derfor blevet betegnet som fastklemt. Personen er dog blevet reddet ud nu.

Tre personer er i forbindelse med ulykken 'overdraget' til ambulancepersonalet på stedet, lyder det fra Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Vagtchef Kristian Rohdin understreger dog, at der kun er tale om lettere tilskadekomst.

Politiet arbejder fortsat på stedet som et led i efterforskningen.

Vagtchefen oplyser, at ulykken ikke umiddelbart skaber trafikale udfordringer.