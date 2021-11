Sammen med en kollega sad en 36-årig politibetjent mandag på anklagebænken i Københavns Byret. Tiltalt for at have misbrugt deres stillinger til i forening at krænke privatlivets fred, da de en eftermiddag i februar 2020 på appen Snapchat filmede en dødfunden mand.

Samtidig efterforskes den 36-årige - vi kalder ham A - i en helt anden sag. En sag om rufferi.

Det kom frem under anklagemyndighedens indledende forelæggelse.

Foruden at være tiltalt for i flere tilfælde at have misbrugt sin stilling til at krænke privatlivet, er han nemlig også tiltalt for at have lavet ulovlige opslag i politiets systemer. Ulovlige, fordi han søgte på oplysninger, der ikke var relevante for hans arbejde.

Oplysninger, han i visse tilfælde sendte videre til en anden via WhatsApp. Og netop den anden, mener politiet, er hans medgerningsmand i en sag om formodet rufferi.

En sag, som altså fortsat er under efterforskning. Det blev dog af anklagemyndigheden nævnt, at A tidligere har siddet varetægtsfængslet i denne sag.

Detaljer, som A’s forsvarer protesterede mod, skulle frem under denne retssag.

»Hvilken relevans har det for denne sag?« spurgte hun og henviste til, at A erkender sig skyldig i netop de forhold, der omhandler videregivelse af oplysninger til den påståede medgerningsmand.

Andre forhold nægter han sig skyldig i, mens han visse forhold dog erkender de faktiske omstændigheder.

Eksempelvis erkender han de faktiske forhold, hvad angår det, der skete i februar 2020.

Her skulle A have filmet en dødfundens livløse og nøgne krop, mens sagens anden tiltalte - 35-årige B - grinende skulle have poseret med det, anklagemyndigheden beskriver som et ‘happy face’.

Begge nægter de at have udøvet tjenestemisbrug, da de gjorde det. Mens A dog erkender nogle af de faktiske forhold, afviser B blankt sin skyld.

De afviser desuden begge, at det skulle være sket i forening.

B er desuden tiltalt for på adressen med den dødfundne at have dyppet sin finger i euroforiserende stoffer og taget den op til tungen for så at konstatere, at der var tale om kokain. Også dette nægter han at have gjort.

A er endvidere tiltalt for i to tilfælde at have filmet og udtalt sig hånende til anholdte, der sad på bagsædet i en patruljevogn.

