Da Mads Arberg fra Højbjerg mistede livet søndag aften, hvor han blev stukket ned i Viby, efterlod han sig ikke bare en familie, men også en stor omgangskreds af venner.

Selvom han ikke nåede at blive ældre end 18 år, har han allerede nået at sætte et stort aftryk hos de mennesker, der kendte ham.

En af de kammerater, der i disse dage sørger over den tragiske hændelse, er Nicolai. Han var rigtig gode venner med Mads Arberg, da de gik i folkeskole sammen på Skåde Skole.

»Han var en utroligt glad dreng. Han var bare ét stort smil. Han var sjov på den helt rigtige måde uden at være uforskammet, så naturligt nok var han meget vellidt og havde mange gode venner omkring sig,« siger Nicolai.

B.T. Aarhus har talt med en håndfuld andre venner, der alle kan nikke genkendende til den beskrivelse af Mads Arberg.

Ifølge Nicolai var Mads Arberg ikke genert, men meget udadvendt og energisk. Som eksempel nævner han, at da Mads Arberg havde første dag i sin nye klasse, var han så spændt og begejstret, at han introducerede sig selv for de andre elever, inden læreren nåede at få det gjort.

Nicolai beskriver Mads Arberg som en af sine bedste venner mellem 6.-8. klasse. Og selvom de havde mindre kontakt de efterfølgende år, har Mads Arberg derfor en stor plads i hans hjerte.

»Efter jeg fik den frygtelig nyhed, kiggede jeg nogle gange beskeder og screenshots igennem. Her så jeg for eksempel, at Mads en dag havde overført to kroner på Mobilepay og skrevet ‘fordi jeg elsker dig’ til mig. Og sådan var han – han tænkte altid på andre,« siger Nicolai.

Han så sidst Mads Arberg for et par uger siden, hvor han tilfældig så ham stå og vente på bussen, mens han kom kørende fordi. Han bremsede straks op, åbnede passagerdøren og råbte ‘kom ind, kom ind’ og kørte ham hjem.

På turen talte de om ‘piger og byture og den slags’ og hyggede sig.

Den 18-åriges familie sætter nu ord på det frygtelig tab af deres søn og lillebror. På billedet ses fra venstre: Mads Arberg, hans søster og storebror. Nedst ses hans far og mor. Foto: Privat Vis mere Den 18-åriges familie sætter nu ord på det frygtelig tab af deres søn og lillebror. På billedet ses fra venstre: Mads Arberg, hans søster og storebror. Nedst ses hans far og mor. Foto: Privat

Efter folkeskolen tog Mads Arberg til USA. Her gik han fra 2019 til 2020 på high school. Han var udvekslingsstudent og boede hos en værtsfamilie i Perkins i Oklahoma.

Hans værtsfar Aaron Box er meget berørt af sagen. Han har - ligesom en række af Mads Arbergs venner - delt en hvid due og et hvidt hjerte som et symbol på mindet om Mads:

»Vores Mads gjorde et stort og permanent indtryk hos vores familie. Jeg kan høre hans latter for mig, hans smil, hans autenticitet. Mads er en af de gode, og han har forladt denne jord alt for tidligt,« skriver han i et Facebook-opslag, som B.T. har fået lov at citere fra.

Også Chrissy Harrison-McCutchen, der er mor til en dreng, der har gået på high school med Mads Arberg fortæller, at han gjorde et stort indtryk under sit udvekslingsophold.

Han spillede amerikansk fodbold sammen med hendes søn på Perkins-Tryon High School, og ifølge hende var han en af de absolut bedste kickere på holdet.

»Mads var sådan en sød dreng. Virkelig. Han havde altid et smil på læberne og delte gavmildt ud af knus. Det var virkelig trist at høre de forfærdelige nyheder om ham, for han var så skøn,« siger Chrissy Harrison-McCutchen.

Da Mads Arberg kom hjem fra sit ophold i USA, startede han efter sommerferien på HHX i Viby i 2020.

Julie Sørensen har kendt ham siden da. Hun var i samme vennegruppe som Mads Arberg, og det seneste år har vennegruppen brugt en del weekender sammen, blandt andet til privatfester.

»Det var altid fart over feltet med Mads. Han var energisk og udadvendt og i det hele taget bare mega skøn og dejlig at være sammen med,« siger Julie Sørensen.

Allerede søndag aften havde hun hørt fra en ven, at der var en ung mand, der var blevet stukket ned i Viby. Da hun mandag morgen fandt ud af, at det var Mads Arberg, blev hun knust.

»Jeg var helt i chok, da jeg hørte det. Særligt om aftenen ramte det min fuldstændig, hvor jeg simpelthen bare var så ked af det. Jeg kommer til at savne ham,« siger hun.

Efterforskningen af drabet på Mads Arberg er i fuld gang. Der er indtil videre blevet anholdt fem i sagen. Fire af de anholdte har været i et grundlovsforhør og er blevet varetægtsfængslet – den sidste blev løsladt med det samme, men er sigtet for at have bortskaffet beviser.

En af de varetægtsfængslede erkendte vold med døden til følge – men nægter drab. De resterende nægter sig skyldige.

Politiet meldte onsdag ud, at der kan komme flere anholdelser i sagen.