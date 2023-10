Hvis et investeringstilbud lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også.

Sådan lyder advarslen fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, der kan konstatere, at det er lykkedes kriminelle at svindle for 20,8 mio. kr. i første halvår af 2023 gennem lovning af 'for gode' investeringstilbud.

De kriminelle svindlere vil gennem telefonopkald og e-mails fra noget der ligner investeringsrådgivere eller via falske hjemmesider, der illustrerer 'investeringens' positive udvikling, forsøge at bilde deres ofre ind, at de er i færd med at investere i eksempelvis bitcoins eller anden kryptovaluta.

Oftest med lovning om hurtig gevinst.

»Udenlandske politimyndigheder har gennemført en række succesfulde aktioner mod den type kriminalitet sidste år. Der har også været stor dansk mediebevågenhed. Alligevel er det fortsat lukrativt for de kriminelle. Derfor er det vigtigt for mig at advare alle om, at de skal passe på og vide, at der er kriminelle derude, der gør, hvad de kan for at lokke godtroende danskere i fælden,« udtaler Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark i en pressemeddelelse

I første halvår af 2023 har de danske banker registreret 385 typer af denne slags forsøg på investeringssvindel for i alt 35 mio. kr. Det er dog kun lykkedes de kriminelle at svindle for 20,8 mio. kr., viser tal fra Finans Danmark.

Sidste år lykkedes det de kriminelle at slippe afsted med 44,7 mio. kr.

»Bankerne har stort fokus på problemet, og sørger blandt andet for at få lukket falske hjemmesider. Men hvis man falder i, og pengene skal stoppes i at havne hos de kriminelle, er det vigtigt, at kunderne er vågne og kontakter banken, så snart de fornemmer, at noget er galt. For tiden er nemlig helt afgørende, hvis banken skal nå at stoppe pengene,« siger Michael Busk-Jepsen.

