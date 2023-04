Lyt til artiklen

Det er ikke kun politiafdelingen hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, som er i gang med at lede efter den forsvundne Filippa på 13 år.

Også NKC – Nationalt Kriminalteknisk Center, som bistår politikredsenes arbejde med den specialiserede del af bevissikringen, som kræver særlig kriminalteknisk ekspertise, rutine og udstyr – er blevet tilkaldt i sagen.

Det bekræfter Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, over for B.T. sent lørdag aften.

Og generelt kan han fortælle om et stort samarbejde på tværs af flere indsatser.

B.T. mødte Kim Kliver sent lørdag aften.

»Vi har også fået assistance fra flyvevåbnet og landets politikredse med de veluddannede politihunde, som er særligt uddannede til at kunne søge i sådanne sager.«

»Og det er vigtigt, vi arbejder sammen i sådan en sammenhæng. Vi trækker på alt den ekspertise, der er relevant, og vi møder stor velvilje.«

Hvad, der er sket med Filippa, er stadig et stort spørgsmålstegn. Om noget tyder på, at der ligger en forbrydelse bag, kan Kim Kliver ikke gå i detaljer med:

»Det kan vi ikke sige. Vi er nødt til at tænke i flere scenarier, det gør vi også. Og derfor er det vigtigt, vi laver den brede efterforskning.«

»Vi opfordrer stadig borgere til at rette henvendelse, hvis de mener de har gjort sig nogle interessante observationer. Lige nu har vi fået flere end 300. Og jeg kan sige, vi bruger mange ressourcer på at gennemgå det – og folk er ude og hente mere,« siger han.

Politiet har dermed også tænkt sig at fortsætte natten igennem. Både med hunde, undersøgelser af stedet hvor hendes ejendele blev fundet, videomateriale, samt en kortlægning og tidslinje over Filippas forsvinding.

Kim Kliver kan ikke sige, hvad politiet har kunnet se fra videoovervågning.

Familien har ikke hørt fra Filippa siden lørdag klokken 11.30. Her havde hun netop færdiggjort sin avisrute, hvorefter hun ville cykle mod familiens hus.

Men den veninde, Filippa havde en aftale med, ringede til familien og fortalte, at Filippa aldrig var mødt op. Kort efter fandt familien hendes cykel, telefon og taske i en vejkant to kilometer fra deres hjem.

Umiddelbart efter slog man alarm til politiet.

»Det er alvorligt. Og det er en sag, vi på alle møder er nødt til at få tilvejebragt flest mulige oplysninger, så vi kan finde ud af, hvad der sket med Filippa, og hvor hun befinder sig,« siger Kim Kliver.

Han siger til slut, at politiet fortsat gerne vil høre fra enhver, der ved eller har sat noget. Politiet sidder klar på telefon 114.

