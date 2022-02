En isoleringskniv, ammunition, to baseballbats, en skruetrækker og to knive.

Det er, hvad Fyns Politi har fundet ved visitationer af personer i Vollsmose og Korsløkke siden sidste forlængelse af visitationszonen i de to Odense-bydele.

Fundet får nu Fyns Politi til at forlænge visitationszonen for sjette gang i Vollsmose og Korsløkke.

»Jeg er oprigtigt bekymret over, de fund vi gør, de hændelser vi ser, og de efterretninger vi får om konflikten mellem personer med tilknytning de kriminelle grupperinger i området,« siger politidirektør ved Fyns Politi Arne Gram i en pressemeddelelse.

Visitationszonen forlænges frem til tirsdag 14. februar 2022 lokken 16.00, hvor det igen vil blive vurderet, om zonen skal forlænges igen.

I begrundelsen for forlængelsen af visitationszonen skriver politiet, at man den 18. januar på Ørbækvej - der ligger inden for zonen - møder medlemmer af en af bandegrupperingerne samme med andre personer i en bil. I bilens bagagerum fandt politiet en hakke.

Senest blev en 18-årig mand stukket med en kniv i ryggen fredag aften i Odense-bydelen.

Gerningsmanden skulle være en 15-årig dreng, der angiveligt efter et skænderi med den 18-årige mand skulle have trukket en kniv og stukket ham.

Hvad er en visitationszone? En visitationszone betyder, at politiet i den pågældende zone frit kan visitere folk med henblik på at kontrollere for eventuelle våben. Politiet kan altså visitere alle personer eller køretøjer i området uden at have en begrundet mistanke. Kilde: Fyns Politi.

Knivstikkeriet fandt sted i Granparken, der er del af bydelen Vollsmose.

»Manden, der blev stukket, fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare,« fortalte vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi til B.T. morgenen efter knivstikkeriet.

Episoden skulle ifølge vagtchefen ikke have relation til den verserende konflikt med forskellige bandegrupperinger i Vollsmose.

Det havde en noget skræmmende knivsag dog, som fandt sted ved Odense Banegård Center 13. januar. Som B.T. tidligere har kunne fortælle, så har det nemlig vist sig, at knivoverfaldet involverede personer med perifer tilknytning til bandemiljøet. Ikke nok med det, så skulle de være blevet overfaldet med kniv af 10-12 maskerede personer.

Og selvom det skete langt fra visitationszonen i Vollsmose, så tog Fyns Politi det som klare tegn på ved den sidste forlængelse af visitationszonerne, at spændingerne mellem bandegrupperingerne i Odense ikke har lagt sig.

»Vi har en klar forhåbning om, at vores massive arbejde betyder, at konflikten i sidste ende bliver lagt ned, og at vi dermed kan ophæve visitationszonen i området. Men vi må også erkende, at der er vi bare ikke endnu,« sagde Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, til B.T., da visitationszonen blev forlænget sidst.

Visitationszonen blev i første omgang indført efter en skudepisode i Vollsmose 8. november.

Før denne skudepisode var der tre andre voldelige episoder i september og november som knytter sig til to grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.