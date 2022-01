Vollsmose har dannet ramme om flere alvorlige voldsepisoder igennem en periode, og fredag aften opstod endnu en alvorlig konflikt.

To unge mænd kom op og skændes, og politiet mistænker, at den ene endte med at trække en kniv og stikke den anden. Knivstikkeriet blev anmeldt til politiet klokken lidt over 22 fredag aften.

»Det er vigtigt at sige, at det her er ikke banderelateret. Der er tale om et opgør imellem de to personer,« siger vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi.

Det var en 15-årig dreng, der angiveligt førte kniven ved opgøret, der fandt sted i Granparken i den odenseanske forstad Vollsmose. Her blev den anden unge mand, som er 18 år, ramt i ryggen.

»Manden, der blev stukket, fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare,« siger vagtchefen videre.

Den 15-årige har været på stationen, hvor han er blevet afhørt.

Vagtchefen fortæller, at teenageren er sigtet, men at en jurist vurderede, det ikke var nødvendigt at fremstille ham i grundlovsforhør med en eventuel varetægtsfængsel for øje.

18. januar blev en visitationszone, der dækker hele Vollsmose og Korsløkkekvarteret, forlænget for femte gang. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere folk indenfor zonen, så de netop kan opstøve ulovlige våben nemmere.

Visitationszonen gælder indtil videre til 1. februar.