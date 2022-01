For femte gang i træk har Fyns Politi besluttet at forlænge visitationszonen i den for tiden noget omdiskuterede ghetto i Odense – nemlig Vollsmose.

Skyderier, knivstik, opgør mellem forskellige bandegrupperinger, tumult og generel utryghed er altså fortsat en fast del af borgerne i Vollsmoses hverdag, og det vil politiet ikke tolerere.

Derfor har man altså valgt at forlænge visitationszonen frem til tirsdag 1. februar klokken 16:00. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

»Det er en usædvanlig situation, vi er i, hvor personer med tilknytning til bestemte kriminelle grupperinger i så lang en periode skaber uro og utryghedsskabende situationer i primært Vollsmose. Det er forstemmende, og jeg kan love for, vi gør alt, hvad vi kan, for at få sat en stopper for det,« siger politidirektør ved Fyns Politi, Arne Gram, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Derfor ser jeg mig også nødsaget til at forlænge visitationszonen med 14 dage endnu engang. Episoden med afgivelse af løsskud den 12. januar sammenholdt med de øvrige episoder, der har fundet sted, og de fund der er gjort i visitationszonen gør, at det er den eneste rigtige afgørelse.«

Visitationszonen blev oprindeligt indført 9. november 2021. Dette skete på baggrund af en skudepisode, som fandt sted dagen inden – altså 8. november.

Senest fandt den sjette skudepisode i perioden, der nu har varet 2,5 måneder, som nævnt sted 12. januar, hvor der blev skudt, med hvad der senere viste sig at være løse skud, lige ved centeret i bydelen, der af de fleste kendes som Vollsmose Torv.

Hvad er en visitationszone? En visitationszone betyder, at politiet i den pågældende zone frit kan visitere folk med henblik på at kontrollere for eventuelle våben. Politiet kan altså visitere alle personer eller køretøjer i området uden at have en begrundet mistanke. Kilde: Fyns Politi.

Skudepisoden fandt sted ikke langt fra beboere fra området, der stod i kø for at få foretaget en test for coronavirus.

I forbindelse med forlængelsen af visitationszonen i Vollsmose har Fyns Politi vedlagt et dokument med en opgørelse over, hvad politiet har fundet, siden visitationszonen blev forlænget 4. januar.

Og sammenlagt med de tidligere opgørelser vurderer politiet, at der fortsat er grund til frygt for, at det kan komme til voldelige konfrontationer mellem personer fra forskellige grupperinger under anvendelse af våben.

Politiet har således som minimum fundet 46 knive, 16 slagvåben såsom baseballkøller, 10 pebersprays, seks skydevåben, tre økser, en syl på 30 centimeter og sågar en motorsav.

Og i perioden er der altså også anmeldt seks skudepisoder, ligesom seks personer har oplevet at blive truet med en pistol. 13. januar modtog politiet desuden en anmeldelse om, at to personer, der havde en perifer tilknytning til en af bandegrupperingerne i konflikten, var blevet stukket med en kniv i området omkring Odense Banegård Center. Angiveligt skulle 10 til 12 maskerede personer, stå bag knivoverfaldet.

»Fyns Politi har fortsat en formodning om, at der tale om opgør og forsøg på opgør som led i en konflikt mellem personer, som har tilknytning til forskellige grupperinger i Vollsmose, og som har varet nogen tid,« afslutter Fyns Politi.