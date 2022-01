»Der skal simpelthen bare ikke være nogle børn i Odense, som ryger.«

Budskabet fra den nye konservative sundhedsrådmand i Odense, Tommy Hummelmose, er bestemt ikke til at tage fejl af. Men lige nu er virkeligheden bare en anden.

De seneste opgørelser i Odense viser, at i alt 402 odenseanske børn i grundskolen ryger fast. Og står det til rådmanden skal det tal nå nul.

»Det er selvfølgelig en meget hård og måske også svær målsætning at have, men ikke desto mindre, så er det, hvad vi arbejder hen mod,« fortæller Tommy Hummelmose til B.T.

Dykker man ned i tallene fra Odense står det ikke kun klart, at der ifølge rådmanden er tale om forholdsvist mange børn. For de odenseanske børn begynder også tidligt at ty til cigaretter og andet tobak.

Tal fra en undersøgelse foretaget blandt grundskoler i Odenses 7., 8., 9. og 10. klasse viser, at 14 procent af de børn i Odense, der ryger, begyndte da de var 12 år eller yngre.

I alt 68 procent, af de børn og unge som ryger, begyndte, da de var 14 år eller yngre. Det svarer til godt 273 børn. De resterende 32 procent af de 402 rygende børn var 15 år eller ældre, da de begyndte på rygningen.

Og de tal vil det nye sundhedsudvalg altså gøre noget ved.

Tommy Hummelmose fra Det Konservative Folkeparti er rådmand for den nye sundhedsforvaltning i Odense.

»Den første gang jeg hørte, at Danmark er det land i verden med den yngste rygedebut, så tænkte jeg, at det simpelthen ikke kunne passe,« fortæller Tommy Hummelmose og fortsætter:

»Men desværre passer det, og det er ganske enkelt chokerende. Det skal der simpelthen laves om på.«

Sundhedsudvalget ønsker derfor i første omgang at igangsætte en undersøgelse af Odense Kommunes indsatser på området. I 2030 er det nemlig ambitionen, at kommunens børn og unge skal være røgfrie.

»Rygning er et enormt omfattende område, og vi er nødt til at blive klogere for at vide, præcis hvor vi skal sætte ind for at bringe antallet af unge rygere ned,« siger Tommy Hummelmose og afslutter:

»Som ryger følger der desværre en masse følgesygdomme, komplikationer og en generel lavere livskvalitet. Og netop derfor er det vigtigt at bringe antallet af rygere særligt blandt børn og unge ned.«