Det kunne høres hele vejen gennem retsbygningen, da en større menneskemængde onsdag eftermiddag gik op ad trapperne til 2. sal i Retten i Odense.

Her ankom otte unge mænd i alderen 17 til 25 år med hænderne i håndjern bag ryggen og i tæt følge af cirka 20 betjente og en indsatsleder.

»Hils min kone,« nåede den ene at råbe til en kvindelig tilhører uden for retssalen, inden han blev ført ind.

Alle otte mænd blev natten til onsdag anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i krydset mellem Vollsmose Allé og Kertemindevej, som gik ud over to mænd.

Den ene blev stukket 18 gange med en kniv, og den anden blev påkørt af en bil og fik efterfølgende to knivstik på den ene arm og flere slag i ansigtet.

Begge de to ofre måtte efterfølgende køres til behandling på Odense Universitetshospital, og mens den ene var lettere tilskadekommen, var den anden alvorligt tilskadekommen.

Derfor var politiet også massivt til stede i både Vollsmose og ved hospitalet natten igennem.

Ifølge Fyns Politi har både knivsoverfaldene, og et stenkast forud for knivoverfaldene relation til de to grupperinger NBV og 9hunna, der holder til i Korsløkkeparken og Vollsmose.

I retten onsdag eftermiddag var stemningen urolig og utålmodig, mens de otte anholdte ventede på, at grundlovsforhøret skulle begynde.

Måske derfor var begejstringen stor, da forsvarer Mette Grith Stage ankom til grundlovsforhøret – direkte fra en anden sag, hvor offeret for nattens alvorlige knivstik er tiltalt for et groft overfald på en pædagogmedhjælper.

»Wallah, Mette,« råbte en af de otte sigtede.

På hendes opfordring indvilligede dommeren i at lade de sigtede slippe for håndjern, og samtidig rejste alle sig op for at få hænderne fri.

Forinden havde samtlige sigtede bekræftet deres alder og identitet.

Sigtelsen mod de otte var delt i to forhold.

Det første forhold omhandlede manddrab, da de otte ifølge sigtelsen skulle have forsøgt at dræbe en mand, da de omkring klokken 01.15 natten til onsdag stak offeret 18 gange med en kniv.

Det andet forhold fandt sted på cirka samme tid, da de anholdte ifølge sigtelsen havde udført vold mod en anden mand, da de – tilsyneladende med vilje – først kørte ind i ham i en Mazda3, hvorefter han landede i et krat.

Derefter skulle de have stukket ham med kniv to gange på den ene arm og givet ham flere slag i ansigtet.

Samtlige af de sigtede nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab, mens en delvist erkendte at have givet en mand slag – hvilket han dog mente var i forbindelse med et slagsmål.

Selve grundlovsforhøret, som var sat til at vare til klokken 20.00 onsdag aften foregik for lukkede døre, da det er anklagemyndighedens opfattelse, at der er flere involverede i sagen.

Blandt andet på den baggrund ville man ikke lade detaljer slippe ud i offentligheden, som kan påvirke efterforskningen eller opklaringen af sagen.