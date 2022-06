Lyt til artiklen

Politiet var atter mødt talstærkt og svært bevæbnet op til dag to i ankesagen mod fem tiltalte i en sag om groft overfald.

Og præcis ligesom den første dag kom sagen i gang med noget forsinkelse.

For inden retsmødet kunne komme rigtigt i gang skulle retten tage stilling til om sagen kunne køre uden den ene af de tiltalte.

En af de tiltalte i sagen var nemlig impliceret i det knivstik, der fandt sted natten til onsdag i lyskrydset ved Vollsmose Allé og Kertemindevejen.

Her skulle en bil tilsyneladende forsætligt have påkørt en person, der efterfølgende blev overfaldet med kniv. En anden person på stedet blev også overfaldet og stukket med kniv, skriver politiet.

De er beskrevet som henholdsvis lettere og alvorligt tilskadekommen af politiet. Ifølge B.T.s oplysninger er den tiltalte kun lettere tilskadekommen.

Onsdag morgen, da retsmødet skulle i gang, var den tiltalte stadig til behandling på Odense Universitetshospital.

Tiltaltes forsvarer Mette Grith Stage har derfor bedt om, at hendes klient bliver udskilt fra sagen. Det betyder, at sagen fortsætter med de tiltalte, der er mødt op, og at sagen for hendes klients vedkommende bliver ført på et senere tidspunkt.

En anmodning, som retten godkendte - under protest fra sagens anklager.

En af de øvrige tiltalte blev ligeledes udskilt fra sagen tirsdag, da han var blevet syg og ikke kunne møde op i retten.