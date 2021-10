Københavns Vestegns Politi måtte søndag aften rykke ud til hele tre huse i brand i Brøndby Strand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi får en anmeldelse klokken 23 om, at der er brand i tre kolonihavehuse ved Strandesplanaden i Brøndby Strand. De er nu totalt udbrændt,« fortæller vagthavende ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff.

Der er tale om tre uafhængige brande.

»Der er ikke tale om, at det er én brand, der har spredt sig til en anden. Det er vores vurdering, at det er tale om tre helt uafhængige brande, hvilket er lidt mystisk. Så det skal vi have undersøgt nærmere,« fortæller Torben Wittendorff.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget brandene. Det er politiet ved at undersøge.

Desuden understreger politiet, at der ikke er nogen tilskadekomne.

»Husene, der er udbrændt, er ikke nogle, som nogen har boet i, og der har derfor ikke været nogen mennesker indblandet.«