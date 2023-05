En ekspedient i det århusianske legeland, Leos Legeland, blev pinsesøndag udsat for et tricktyveri.

Tyven forsvandt med et glas vand og 500 kroner.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen fra ekspedienten i Leos Legeland søndag klokken 15.30,

I legelandet på Graham Bells Vej i Aarhus N havde en østeuropæisk kvinde henvendt sig til ekspedienten for at købe to sodavand, hvor hun betalte med en 1000 kroneseddel.

Men da byttepengene blev givet retur fra ekspedienten, fortrød kvinden sit køb af sodavanderne. Hun ville have sin 1000 kroneseddel tilbage og bad samtidig om et glas vand.

Kvinden forsvandt herefter både med vandet og en 500 kroneseddel. Ifølge døgnrapporten kørte kvinden i en ældre Volkwagen Passat.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.