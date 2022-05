Seks måneders fængsel.

Det blev straffen til en 28-årig kvinde, som seksuelt havde misbrugt en mindreårig skolepige på 13 år.

Samtidig blev den voksne kvinde også kendt skyldig i at have tatoveret pigen på ulovlig vis uden at have fået samtykke fra pigens værge.

De ulovlige forhold fandt sted i kvindens private hjem et sted på Sjælland. Her boede hun ved siden af den 13-årige pige.

For ikke at risikere at røbe identiteten på den forurettede skolepige, hvilket er ulovligt ifølge retsplejeloven, undlader B.T. at nævne de nærmere geografiske oplysninger.

De seksuelle overgreb på den 13-årige pige fandt sted omkring årsskiftet 2020-21.

Sagen kom til politiets kendskab, efter at der var indgivet en anmeldelse fra en kommune, hvilket satte gang i en efterforskning.

Den nu 28-årige kvinde forgreb sig ifølge afgørelsen fra en domsmansret på pigen i november 2020 ved »under udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed at have haft andet seksuelt forhold end samleje« med pigen.

Både ved at stikke sine fingre samt en vibrator op i den 13-åriges skede og ved at slikke hende i skridtet, ligesom den voksne kvinde kyssede hende på munden og overkroppen.

Også en 25-årig mand var tiltalt for noget tid senere at have begået lignende seksuelle overgreb på skolepigen på ukendte tidspunkter i perioden fra januar til marts 2021.

Han blev dog frikendt af domsmandsretten, oplyser anklager Kirsten Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Udover straffen på et halvt års fængsel blev den 28-årige kvinde også dømt til at skulle betale den 13-årige pige en tortgodtgørelse på 25.000 kroner.