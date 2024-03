Han var bundet, havde tape for munden og blødte fra blandt andet et kraniebrud.

For en 27-årig mand fra har det utvivlsomt været en ubeskrivelig lettelse, da specialtrænede betjente fra politiets Aktionsstyrke søndag eftermiddag befriede ham efter 17 timers ufrivilligt fangenskab.

Aktionsstyrken fra PET, der netop er trænet til særligt farlige opgaver i forbindelse med gidselsituationer og bekæmpelse af terrorister, kunne søndag klokken 16.10 slå til på en adresse i Haslev på Sydsjælland, hvor gidseltagerne var blevet sporet til.

I alt blev seks mænd anholdt i forbindelse med kidnapningen, hvor offerets mor undervejs fik at vide, at hun skulle betale 500.000 kroner, hvis hun ville redde sin søns liv.

Tre af de sigtede blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Glostrup, fordi politiet ønskede dem varetægtsfængslet under den fortsatte efterforskning af den alvorlige sag.

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle to af de sigtede – på henholdsvis 31 og 35 år – for foreløbig fire uger. Den tredje fik i første omgang anholdelsen opretholdt i tre døgn.

De nægter sig alle tre skyldige, men sigtes for frihedsberøvelse for vindings skyld, afpresning, ulovlig tvang og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Blandt andet kom det i den åbne del af grundlovsforhøret frem, at det 27-årige offer pådrog sig kraniebrud og et brud på kæben, ligesom gerningsmændene påførte ham betydelige skader på det ene øje, efter at de med en pistol havde taget ham som gidsel lørdag aften.

Det skete omkring klokken 232.20 fra en ejendom på Skolebakken i Hedehusene på den københavnske vestegn.

Her blev det 27-årige offer tvunget ind i en bil, og derpå blev han ifølge sigtelsen holdt fanget i flere biler og på flere adresser på Sjælland, mens kidnapperne ved at ringe til hans mor forsøgte at få udbetalt en løsesum på en halv million kroner.

Anmeldelsen medførte en omfattende eftersøgningsaktion, som varede til søndag aften og foregik i flere områder på Sydsjælland.

Eftersøgningen og anholdelserne skete i et tæt samarbejde mellem enheder fra PET og politikredsene for Sydsjællands og Lolland-Falster samt Københavns Vestegn.

I løbet af søndagen førte aktionen først til anholdelse af to mistænkte mænd i Næstved lidt over klokken 13.

Og omkring klokken 16 blev den frihedsberøvede mand lokaliseret på en adresse i Glumsø-området, hvor han blev fundet i live, men var alvorligt kvæstet.

I forbindelse med befrielsen af den frihedsberøvede mand anholdt politiet to personer, som er mistænkt i sagen.

Og omkring klokken 19 blev yderligere to andre mistænkte mænd anholdt i Haslev og Tappernøje.

Lyt til B.T.s krimipodcast På Fersk Gerning, der i denne uge undersøger sagen, hvor seks unge mænd er sigtet for drab på en efterskolelærer.