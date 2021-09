Den 24-årige Anders Hove Christensen, der har været efterlyst af dansk politi siden august for et drabsforsøg, er blevet anholdt i Portugal.

Ifølge Østjyllands Politi er anholdelsen sket på baggrund af en række strafbare forhold, der skulle være begået i det sydeuropæiske land.

»Han er blevet anholdt for nogle forhold, som er begået i Portugal, og vi er nu i dialog med de portugisiske myndigheder med henblik på at få ham udleveret,« oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvilke strafbare forhold der er tale om, men fortæller, at Anders Hove Christensen blev fremstillet i et grundlovsforhør in absentia – altså uden han selv var til stede – i sidste uge, hvor han også blev varetægtsfængslet.

Ifølge det portugisiske medie CM Jornal skulle fængslingen være sket som følge af endnu et drabsforsøg. Mediet skriver, at Anders Hove Christensen angiveligt forsøgte at knivdræbe en mand i 40'erne som følge af et skænderi mellem de to.

Dermed står Anders Hove Christensen ifølge dansk og portugisk politi bag to drabsforsøg på ganske få måneder.

Den 24-årige dansker har nemlig været på flugt fra dansk politi siden 13. august, hvor han blev efterlyst af Østjyllands Politi for et drabsforsøg begået i Aarhus. I en pressemeddelelse understregede politikredsen, at manden er farlig, og de frarådede således, at man selv tog kontakt til ham.

'Vi efterlyser 24-årige Anders Hove Christensen, som mistænkes for at have stået bag et overfald torsdag i Aarhus, hvor en 33-årig mand blev stukket med en kniv,' skrev de og tilføjede:

'På baggrund af efterforskningen mistænker politiet den 22-årige for at stå bag drabsforsøget og har de seneste dage forsøgt at få fat i ham. Det er dog ikke lykkedes, og derfor beder Østjyllands Politi nu offentligheden om hjælp til at finde frem til ham.'