Østjyllands Politi efterlyser en 22-årig mand, der mistænktes for at have stået bag et overfald torsdag i Aarhus.

Det skriver politikredsen på Twitter.

'Vi efterlyser 22-årige Anders Hove Christensen, som mistænkes for at have stået bag et overfald torsdag i Aarhus, hvor en 33-årig mand blev stukket med en kniv,' skriver de og tilføjer:

'Ved du, hvor han er, så tag ikke kontakt til ham – men kontakt os via tlf. 114'

Opdateres …