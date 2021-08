Det er ikke en særligt behagelig oplevelse at begive sig ud på de københavnske gader i disse dage.

Mange borgere beretter nemlig om lugtgener.

Det kan de bekræfte hos Hovedstadens Beredskab. Her modtog de 15 opkald om lugtgenerne på telefonnummer 112 torsdag aften, mens der også her til morgen er kommet nye henvendelser gennem deres reception.

Beredskabet undersøger stadigvæk, hvor lugten kommer fra, men deres foreløbige teori er følgende:

»Kommunen har vendt noget kompost ude på Selinavej i går, mens der også har været en brand ude ved anlægget på Avedøre, der har gjort, at siloen skulle tømmes i går. Vores teori er, at det er en blanding,« fortæller Vagthavende Operationschef, Michael Møller.

Efterfølgende har Beredskabet fået en henvendelse fra en borger i Dragør, der oplyser, at der også er en rullegræsproducent, der er i gang med at gøde marker med naturgødning, og at det også kan være årsag til lugtgener:

»Det er nok en kombination og et sammenfald af flere forskellige ting.«

Det er svært for beredskabet at finde en rød tråd i både lugten, men også geografien. Således er der berettet om lugtgener lige fra Tårnby på Amager til Charlottenlund nord for København.

Og når folk skal beskrive lugten, kommer der mange forskellige beskrivelser:

»Lugt er en subjektiv ting, så det er svært at finde en rød tråd.«