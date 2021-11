Hvis du ser ild eller lugter røg ved Hans Christian Anders Airport tirsdag aften, er der ingen grund til bekymring.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er nemlig tale om en stor øvelse for brandvæsen, redningsberedskab, lufthavnens sikkerhedsberedskab og politi.

De forskellige redningsmandskaber vil ved øvelsen samarbejde, så man er klar til at sætte hurtigt ind, hvis der skulle ske en ulykke på lufthavnens område.

Øvelsen vil foregå fra kl. 16.00 og til omkring kl. 21.00.

»Det er vigtigt for borgernes tryghed og sikkerhed, at vi sammen øver os i et så virkelighedsnært miljø, som det nu er muligt at lave i en øvelsessituation. Derfor har vi også figuranter med i øvelsen, der bliver klædt og sminket, så de for eksempel ser ud som om, de er kommet til skade,« siger politikommissær Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Hvad øvelsen helt præcist går ud på, holder øvelsesledelsen for sig selv, så deltagerne ikke på forhånd kan forberede sig på, hvad de vil blive mødt af.



Der vil ikke blive kørt udrykningskørsel under øvelsen, men der vil i og omkring lufthavnen være både synlige køretøjer fra redning og politi til stede, står der i pressemeddelelsen.